"Machos", las nuevas y viejas masculinidades en una comedia teatral en Laviana
La obra puede verse este viernes 3 de octubre a las 19.30 en la Casa de la Cultura de la Pola
L. M. D.
Pola de Laviana
El grupo de teatro "La Cruz de Ceares" lleva a escena este viernes 3 de octubre, en la Casa de Cultura de Pola de Laviana, la obra "Machos". Una comedia en la que se analizan, se deconstruyen y se construyen viejas y nuevas masculinidades.
La representación comienza a las 19.30 horas, la entrada vale 5 euros. Tal y como explican deste el propio grupo de teatro, "Machos" "cuenta cómo se las ingenian un grupo de hombres de diferentes edades al ver como sus privilegios por ser hombres van desapareciendo. La abolición del patriarcado llega a su fin. En plena crisis de masculinidad, con los cambios sociales se ven en la obligación de adaptarse a los nuevos tiempos".
