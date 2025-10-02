Laviana se transforma en Munich este fin de semana con su propio Oktober Fest
El ferial de la Pola acoge el festival, viernes y sábado por la tarde y hasta las 2.00
L. Díaz
El recinto ferial de Pola de Laviana se convertirá este viernes y sábado en la Theresienwiese de Munich y celebrará su propio Oktober Fest, su festival de la cerveza, organizado por la Asociación Llavianeses pol Descensu. El viernes el recinto abrirá de 19.00 a 2.00, y el sábado, de 18.00 a 2.00. Habrá, además de mucha cerveza, comida y actuaciones musicales.
El viernes, a las 21.00, la música en directo la pondrá el grupo "La versión de los hechos", y a continuación, "Soulvatore DJ". El sábado, desde las 20.30, estarán "Cover Planet", Gabriel Gallego y de nuevo, "Soulvatore DJ". Laviana repite Oktober Fest tras la experiencia del año pasado, cuando se celebró por primera vez, también bajo la organización del Descenso Folklórico. El cartel promocional de este año es obra de la ilustradora lavianesa Amanda Moriyón.
