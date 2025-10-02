El Mes Coral de Laviana reúne desde el sábado a siete polifónicas: "San Roque" de Lastres y "La Regenta" de Oviedo inician el ciclo

Siete formaciones corales, un escenario de lujo, la iglesia de Santa María y 39 años de tradición. Estas son las credenciales de una nueva edición del Mes Coral de Laviana, que se presentó en el Cidan de la Pola.

Los conciertos tendrán lugar todos los sábados de este mes de octubre, a las 20.00, en la iglesia. Comenzando por el de este día 4, con dos grupos: el Coro "San Roque", de Lastres y el Coro "La Regenta" de Oviedo.

Seguirán el Coro "Reconquista" de Oviedo (día 11); la Agrupación Coral de Porceyo (Gijón) y la Polifónica de Monforte de Lemos (Galicia, día 18); y como punto y final, la Coral "Ronda Trasmiera" de Cantabria y la Masa Coral de Laviana, el día 25.

La formación llastrina interpretará en Pola de Laviana las canciones "Rosina", "Salió de Jamaica", "Boga boga", "Negra sombra", "Soy de Verdiciu" y un "Popurrío Asturcanario".

Por su parte, los oventenes cantarán "Zarzarrosa", "A orillas de una fuente", "En San Andrés", "Eres tú", "La llamada" y "El Vito".