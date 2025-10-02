El Mes Coral de Laviana reúne desde el sábado a siete polifónicas: "San Roque" de Lastres y "La Regenta" de Oviedo inician el ciclo
La iglesia parroquial acoge los conciertos todos los sábados de octubre, a las 20.00 horas
L. Díaz
Siete formaciones corales, un escenario de lujo, la iglesia de Santa María y 39 años de tradición. Estas son las credenciales de una nueva edición del Mes Coral de Laviana, que se presentó en el Cidan de la Pola.
Los conciertos tendrán lugar todos los sábados de este mes de octubre, a las 20.00, en la iglesia. Comenzando por el de este día 4, con dos grupos: el Coro "San Roque", de Lastres y el Coro "La Regenta" de Oviedo.
Seguirán el Coro "Reconquista" de Oviedo (día 11); la Agrupación Coral de Porceyo (Gijón) y la Polifónica de Monforte de Lemos (Galicia, día 18); y como punto y final, la Coral "Ronda Trasmiera" de Cantabria y la Masa Coral de Laviana, el día 25.
La formación llastrina interpretará en Pola de Laviana las canciones "Rosina", "Salió de Jamaica", "Boga boga", "Negra sombra", "Soy de Verdiciu" y un "Popurrío Asturcanario".
Por su parte, los oventenes cantarán "Zarzarrosa", "A orillas de una fuente", "En San Andrés", "Eres tú", "La llamada" y "El Vito".
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
- El fallecido en el accidente de tráfico de Langreo tenía 71 años y estaba jubilado de la cementera de Tudela Veguín: 'Era un trabajador nato
- La Brigada Minera evaluará si es viable enlazar la senda de Loredo con La Foz: Mieres, Morcín y Riosa quieren unirse peatonalmente
- Langreo se abre a dar uso empresarial al edificio del antiguo colegio de La Salle (propiedad de Duro) si hay propuestas para ocuparlo
- Accidente mortal en Langreo: recibe el alta el menor hospitalizado tras el vuelco del todoterreno
- Detenido en Mieres un hombre que disparó a su esposa en Torrelavega
- Le dio una paliza, le asfixió y le robó 1.300 euros: esta es la pena de cárcel que piden para 'El Huevón', autor el año pasado del crimen del portal en Sama