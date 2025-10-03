UGT previene contra un "enfrentamiento entre generaciones": "Quieren hacer creer a los jóvenes que la precariedad se debe a que hay que pagar pensiones"

El salón de actos del Cidan de Pola de Laviana se quedó pequeño para acoger la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores organizado por UGT. Un acto en el que los asistentes advirtieron del peligro de "enfrentar generaciones" que en realidad están unidas en la búsqueda "de un día a día y un futuro mejor". "La precariedad laboral no es culpa de las pensiones", subrayó Manuel Francisco Menéndez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de la UGT. Por su parte, Javier Fernández Lanero, secretario general del sindicato en Asturias, recalcó que la gente mayor "sabe lo que es pelear en época de dictadura para conseguir una democracia y unos derechos" que ahora ven "amenazados". "Hay ganas de enfrentar generaciones, y ese es un enfrentamiento falso", recalcó el líder de UGT en Laviana.

Además de Lanero y de Menéndez, en el acto también intervinieron Enrique Rodríguez Nuño, director general de Mayores del Principado, y la concejala Concepción Alonso. Nuño subrayó que "hay que reconocer el papel de las personas mayores en la sociedad", haciendo una apuesta por "las políticas de envejecimiento activo y saludable. En Asturias tenemos más de 220 programas, en ellos participan 30.000 personas".

Alonso apuntó, por su parte, que "son las personas que pusieron los cimientos de nuestra sociedad los que con su sacrificio y trabajo nos siguen aportando muchas cosas como sociedad".

Longevidad

"Somos el país más longevo del mundo, solo por detrás de Suiza y Japón", indicó Manuel Francisco Menéndez, algo logrado "gracias al estado de bienestar. Una buena sanidad, buenos servicios sociales", que ahora "hay que adaptar a una sociedad longeva". Esto, afirmó, "se hace mediante un pacto entre generaciones".

Una armonía sobre la que "vienen nubarrones. Hay un ataque brutal al estado de bienestar", recalcó Menéndez, "se quiere recortar en libertades, en servicios, en sanidad. Lo hace Trump, lo hace Milei, lo quieren hacer aquí también, está llegando a Europa. El nuevo fascismo se está metiendo en las instituciones", advirtió. Denunció la existencia de "una estrategia de la extrema derecha" para "enfrentar a los jóvenes y los mayores. Es una táctica del divide y vencerás. Hay una política del odio al abuelo, de culparlo. Si tú tienes un salario precario, es por culpa de pagar pensiones. Odio al abuelo, al emigrante, a las mujeres", lamentó Menéndez. "Se quiere diluir el estado de bienestar, como un azucarillo. Hoy estamos aquí para dar la voz de alerta".

"Hacer caso a lo que diga un idiota por internet"

Lanero incidió en la idea del enfrentamiento de generaciones. "Hay una ola reaccionaria. A las personas mayores hay que hacerles caso. Sobre todo, los jóvenes tienen que escuchar. Este fascismo entra a través de las redes sociales. La gente joven acaba haciendo más caso a lo que dice cualquier idiota por internet que a sus mayores".

"Se los está intentando enfrentar", avisó Lanero, que denunció también las "trabas" que pone la sociedad digital a los mayores. "Hay una exclusión tecnológica, hay que pedir cita por ordenador, se reducen horarios de los bancos, no se atiende en ventanilla, se cierran oficinas". Por eso, pidió al Gobierno una ley "integral de derechos de las personas mayores, que potencie su autonomía".