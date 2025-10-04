Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós a Roma: la clásica tienda de ropa de Laviana se despide después de 65 años porque las prendas ahora son "de usar y tirar"

El comercio se despide tras vivir "todo tipo de cambios" en el sector: "Antes una buena prenda se compraba, duraba e incluso se arreglaba si era necesario"

Arriba, Julia Begega, Rosario Alonso, Marta Begega y Javier Rodríguez, en Novedades Roma, en el año 1998, tras el traslado de la tienda a su segunda ubicación, en la calle Los Palomares. En el centro, Marta Begega (a la izquierda) coloca el último género de la tienda, y Julia Begega echa el cierre al emblemático comercio de Pola de Laviana. A la izquierda, un cupón de descuento que repartía la tienda cuando, en los años 60 y 70, vendía, además de ropa, todo tipo de artículos. | CEDIDAS POR NOVEDADES ROMA / L. DÍAZ

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Pola de Laviana

Año 1960, Pola de Laviana. Todavía no existía Hunosa, Coto Musel era la empresa minera de la zona, la vida "era muy distinta" y ser mujer emprendedora no era tan habitual. Fue entonces, hace ahora 65 años, cuando Rosario Alonso abrió su propio comercio. Para elegir el nombre, consultó con su marido, Marcelino Begega, y con José Luis Campal, el pintor amigo del matrimonio. Fue éste último el que dio con la clave: "Ro, de Rosario, Ma, de Marcelino: Roma". Así, hasta este 1 de octubre, cuando tras una sentida despedida cerraba sus puertas definitivamente Novedades Roma, todo un clásico del comercio local de Laviana, una tienda por la que han pasado generaciones de lavianeses a comprar todo tipo de ropa.

Rosario Alonso fue la fundadora; su estela la siguieron sus hijas, Julia, que ahora se jubila, y Marta Begega, que "muy triste", ha decidido poner punto y final a una aventura empresarial y familiar de 65 años. Un tiempo en el que "todo ha cambiado": primero llegaron las tiendas especializadas, luego internet, las grandes multinacionales... hasta el clima y la duración de las temporadas es distinta. Roma abrió como un comercio "en el que se podía comprar de todo", explica Marta Begega. Comida, artículos de limpieza, ropa de casa... En aquella época ya empezó a lanzar cupones de descuento, promociones "para fidelizar a la clientela".

El peso del textil en Roma fue ganando peso hasta que en 1982 la tienda se dedicó por completo a la moda y la ropa de casa. "Mi madre empezó a tener problemas de espalda, cargar fruta, sacos, ya no podía. Y se especializó en la ropa". Eran unos tiempos también de cambio, surgían los primeros supermercados, en Pola de Laviana, el "Eco". Desde entonces, a la tienda se le puso el nombre de "Novedades Roma". Un segundo gran cambio para la emblemática tienda llegó en 1997, con el cambio de ubicación. Originariamente en la calle Río Piles, se mudó hasta Los Palomares. En ese momento, con Rosario ya llevaban tiempo trabajando sus hijas.

El pequeño comercio "ha cambiado mucho" en todo este tiempo. La economía de las Cuencas no es la que era, el declive minero primero, y el progresivo final de las prejubilaciones empieza a notarse también. La venta por internet usando grandes plataformas que dan la espalda al comercio local, la digitalización, también han irrumpido con fuerza. "Se nota mucho en los hábitos de consumo", apunta Begega, "antes una buena prenda se compraba, duraba e incluso se arreglaba si era necesario. Ahora es de usar y tirar". Hasta el clima "ha cambiado". Se notan "los inviernos más cortos, hace más calor". Y eso modifica las temporadas de la moda, "la campaña de invierno, que es en la que más se invertía, se ha ido acortando. Es un hecho". Muchos de los mayoristas de la moda de Madrid a los que se empezaron comprando sus prendas también han ido cerrando. "Tener ahora un pequeño comercio es complejo. Nos da mucha pena el cierre, pero ha durado 65 años".

