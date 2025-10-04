Adiós a Roma: la clásica tienda de ropa de Laviana se despide después de 65 años porque las prendas ahora son "de usar y tirar"
El comercio se despide tras vivir "todo tipo de cambios" en el sector: "Antes una buena prenda se compraba, duraba e incluso se arreglaba si era necesario"
Año 1960, Pola de Laviana. Todavía no existía Hunosa, Coto Musel era la empresa minera de la zona, la vida "era muy distinta" y ser mujer emprendedora no era tan habitual. Fue entonces, hace ahora 65 años, cuando Rosario Alonso abrió su propio comercio. Para elegir el nombre, consultó con su marido, Marcelino Begega, y con José Luis Campal, el pintor amigo del matrimonio. Fue éste último el que dio con la clave: "Ro, de Rosario, Ma, de Marcelino: Roma". Así, hasta este 1 de octubre, cuando tras una sentida despedida cerraba sus puertas definitivamente Novedades Roma, todo un clásico del comercio local de Laviana, una tienda por la que han pasado generaciones de lavianeses a comprar todo tipo de ropa.
Rosario Alonso fue la fundadora; su estela la siguieron sus hijas, Julia, que ahora se jubila, y Marta Begega, que "muy triste", ha decidido poner punto y final a una aventura empresarial y familiar de 65 años. Un tiempo en el que "todo ha cambiado": primero llegaron las tiendas especializadas, luego internet, las grandes multinacionales... hasta el clima y la duración de las temporadas es distinta. Roma abrió como un comercio "en el que se podía comprar de todo", explica Marta Begega. Comida, artículos de limpieza, ropa de casa... En aquella época ya empezó a lanzar cupones de descuento, promociones "para fidelizar a la clientela".
El peso del textil en Roma fue ganando peso hasta que en 1982 la tienda se dedicó por completo a la moda y la ropa de casa. "Mi madre empezó a tener problemas de espalda, cargar fruta, sacos, ya no podía. Y se especializó en la ropa". Eran unos tiempos también de cambio, surgían los primeros supermercados, en Pola de Laviana, el "Eco". Desde entonces, a la tienda se le puso el nombre de "Novedades Roma". Un segundo gran cambio para la emblemática tienda llegó en 1997, con el cambio de ubicación. Originariamente en la calle Río Piles, se mudó hasta Los Palomares. En ese momento, con Rosario ya llevaban tiempo trabajando sus hijas.
El pequeño comercio "ha cambiado mucho" en todo este tiempo. La economía de las Cuencas no es la que era, el declive minero primero, y el progresivo final de las prejubilaciones empieza a notarse también. La venta por internet usando grandes plataformas que dan la espalda al comercio local, la digitalización, también han irrumpido con fuerza. "Se nota mucho en los hábitos de consumo", apunta Begega, "antes una buena prenda se compraba, duraba e incluso se arreglaba si era necesario. Ahora es de usar y tirar". Hasta el clima "ha cambiado". Se notan "los inviernos más cortos, hace más calor". Y eso modifica las temporadas de la moda, "la campaña de invierno, que es en la que más se invertía, se ha ido acortando. Es un hecho". Muchos de los mayoristas de la moda de Madrid a los que se empezaron comprando sus prendas también han ido cerrando. "Tener ahora un pequeño comercio es complejo. Nos da mucha pena el cierre, pero ha durado 65 años".
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
- Langreo se abre a dar uso empresarial al edificio del antiguo colegio de La Salle (propiedad de Duro) si hay propuestas para ocuparlo
- Detenido en Mieres un hombre que disparó a su esposa en Torrelavega
- La veta por explotar del Montsacro: así es uno de los pozos mineros más singulares de España
- Le dio una paliza, le asfixió y le robó 1.300 euros: esta es la pena de cárcel que piden para 'El Huevón', autor el año pasado del crimen del portal en Sama
- Langreo llora a Chus el de Llodero, fallecido al volcar su todoterreno en una finca: 'Era muy buen paisano; no nos lo creemos
- Las obras en un túnel del Padrún obligan a desviar el tráfico nocturno entre Oviedo y Mieres: esta es la ruta alternativa (y el tiempo añadido del trayecto)