Convenio en Laviana para ayudar a su equipo de fútbol sala

El alcalde de Laviana, Julio García, y el presidente del Deportivo Laviana Fútbol Sala, Alberto Suárez, firmaron esta semana un convenio de colaboración que permite subvencionar al equipo con 7.000 euros para afrontar todo tipo de gastos. Se quiere seguir potenciando este deporte, apoyando al club, que este año consiguió el ascenso a categoría nacional (2.ª B), en la que, tras tres partidos, siguen invictos. En la imagen, la firma del convenio, en el Ayuntamiento.

