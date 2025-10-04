Laviana se compromete a impulsar más talleres de salud entre los vecinos para "mejorar la calidad de vida"

Una estrategia para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades que involucre a toda la población, sobre todo a los mayores. Este es el objetivo que se ha marcado Laviana al adherirse a los protocolos en la materia impulsados por el Sistema Nacional de Salud. Lo principal es "mejorar la calidad de vida, a todos los niveles".

El equipo que va a poner en marcha el programa.

El programa se presentó esta semana en Pola de Laviana, en su centro social, con la presencia de más de medio centenar de usuarios. En el acto estuvieron Lidia Clara Rodríguez, gerente del Área Sanitaria VIII (valle del Nalón); Leticia Gil, concejala de Servicios Sociales Ayuntamiento de Laviana; Toni Ríos, representante de Salud de la Mancomunidad del Valle del Nalón, y Natalia Díaz, médica y presidenta del Consejo de Salud de Laviana.

La adhesión supondrá la potenciación de "las acciones en el ámbito local" enfocadas a mejorar la salud, la movilidad, la salud mental y el acompañamiento a las personas, especialmente a los mayores.

Tras la presentación se llevaron a cabo una serie de talleres, con profesionales sanitarios y voluntarios de Cruz Roja, enfocados a "la fragilidad, el equilibrio y el riesgo de caídas". Se valoró la situación "de todos y cada uno de los asistentes y les dieron las recomendaciones ajustadas a cada caso". A partir de este momento, en la participación en la estrategia por la salud, este tipo de talleres se realizarán con más periodicidad.