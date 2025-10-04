Sábado de suerte en Laviana: toca el segundo premio de la Lotería Nacional
El número agraciado fue el 07.288, con 12.000 euros al décimo
L. Díaz
Sábado de suerte en Pola de Laviana. El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional, el número 07.288, se vendió en la administración de loterías de la plaza Palacio Valdés, número 3. Se trata de un premio que otorga 120.000 euros al número, es decir, 12.000 euros por décimo vendido. Este premio está bastante repartido, porque se vendieron décimos en otras ocho localidades.
Concretamente, el segundo premio de la Lotería Nacional tocó en Pola de Laviana, pero también en Conil de La Frontera (Cádiz), Cuencas, Moguer (Huelva), El Tablero (Las Palmas), Madrid, Salamanca, La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife) y L'Eliana (Valencia).
El primer premio, por su parte, cayó íntegreo en la localidad vizcaína de Getxo. Los 600.000 euros al número, 60.000 al décimo, recayeron en el número 62.251.
Este año 2025 comenzó con mucha suerte en Laviana, con un afortunado que ganó un Euromillones (1 millón de euros). Pocos días después, todavía en enero, se repartieron 350.000 euros del Cupón de la Once.
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
- Langreo se abre a dar uso empresarial al edificio del antiguo colegio de La Salle (propiedad de Duro) si hay propuestas para ocuparlo
- Adiós a Roma: la clásica tienda de ropa de Laviana se despide después de 65 años porque las prendas ahora son 'de usar y tirar
- La veta por explotar del Montsacro: así es uno de los pozos mineros más singulares de España
- La recuperación del patrimonio minero, a toda máquina: Hunosa culmina la restauración de sus locomotoras históricas
- Lunes Micológicos de Langreo, una actividad para comer setas con seguridad
- Mieres pide explicaciones por el retraso de las escuelinas, sin fecha de apertura