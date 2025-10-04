Sábado de suerte en Laviana: toca el segundo premio de la Lotería Nacional

Sábado de suerte en Pola de Laviana. El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional, el número 07.288, se vendió en la administración de loterías de la plaza Palacio Valdés, número 3. Se trata de un premio que otorga 120.000 euros al número, es decir, 12.000 euros por décimo vendido. Este premio está bastante repartido, porque se vendieron décimos en otras ocho localidades.

Concretamente, el segundo premio de la Lotería Nacional tocó en Pola de Laviana, pero también en Conil de La Frontera (Cádiz), Cuencas, Moguer (Huelva), El Tablero (Las Palmas), Madrid, Salamanca, La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife) y L'Eliana (Valencia).

El primer premio, por su parte, cayó íntegreo en la localidad vizcaína de Getxo. Los 600.000 euros al número, 60.000 al décimo, recayeron en el número 62.251.

Este año 2025 comenzó con mucha suerte en Laviana, con un afortunado que ganó un Euromillones (1 millón de euros). Pocos días después, todavía en enero, se repartieron 350.000 euros del Cupón de la Once.