Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laviana rememora a Palacio Valdés a los 172 años de su nacimiento

Una ofrenda floral y una ruta teatralizada sirvieron para homenajear al autor nacido en Entralgo

Ofrenda floral a Palacio Valdés en Entralgo. | LNE

Ofrenda floral a Palacio Valdés en Entralgo. | LNE

L. Díaz

Entralgo (Laviana)

Laviana sigue recordando a su gran escritor, Armando Palacio Valdés. Este sábado lo hizo con motivo del aniversario del nacimiento del novelista, hace ya 172 años.

El homenaje se llevó a cabo de tres formas distinta. Por un lado, se desarrolló la ya tradicional ofrenda floral, en el busto de Palacio Valdés ubicado en los jardines de Entralgo, junto a la casa natal del escritor. También se realizó una visita a esta instalación.

Finalmente, y dentro del programa "Caminando por Laviana", se desarrolló la ruta teatralizada "La aldea perdida", basada en la obra más famosa del autor lavianés, y en la que los actores, representando a personajes como Nolo y Demetria, van guiando a los senderistas por algunos de los escenarios en los que transcurre la trama del libro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
  2. Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
  3. Adiós a Roma: la clásica tienda de ropa de Laviana se despide después de 65 años porque las prendas ahora son 'de usar y tirar
  4. Langreo se abre a dar uso empresarial al edificio del antiguo colegio de La Salle (propiedad de Duro) si hay propuestas para ocuparlo
  5. La veta por explotar del Montsacro: así es uno de los pozos mineros más singulares de España
  6. La recuperación del patrimonio minero, a toda máquina: Hunosa culmina la restauración de sus locomotoras históricas
  7. Lunes Micológicos de Langreo, una actividad para comer setas con seguridad
  8. Mieres pide explicaciones por el retraso de las escuelinas, sin fecha de apertura

Laviana rememora a Palacio Valdés a los 172 años de su nacimiento

Laviana rememora a Palacio Valdés a los 172 años de su nacimiento

Sábado de suerte en Laviana: toca el segundo premio de la Lotería Nacional

Sábado de suerte en Laviana: toca el segundo premio de la Lotería Nacional

Laviana se compromete a impulsar más talleres de salud entre los vecinos para "mejorar la calidad de vida"

Laviana se compromete a impulsar más talleres de salud entre los vecinos para "mejorar la calidad de vida"

Convenio en Laviana para ayudar a su equipo de fútbol sala

Convenio en Laviana para ayudar a su equipo de fútbol sala

Adiós a Roma: la clásica tienda de ropa de Laviana se despide después de 65 años porque las prendas ahora son "de usar y tirar"

Adiós a Roma: la clásica tienda de ropa de Laviana se despide después de 65 años porque las prendas ahora son "de usar y tirar"

UGT previene contra un "enfrentamiento entre generaciones": "Quieren hacer creer a los jóvenes que la precariedad se debe a que hay que pagar pensiones"

UGT previene contra un "enfrentamiento entre generaciones": "Quieren hacer creer a los jóvenes que la precariedad se debe a que hay que pagar pensiones"

El Mes Coral de Laviana reúne desde el sábado a siete polifónicas: "San Roque" de Lastres y "La Regenta" de Oviedo inician el ciclo

El Mes Coral de Laviana reúne desde el sábado a siete polifónicas: "San Roque" de Lastres y "La Regenta" de Oviedo inician el ciclo

Laviana se transforma en Munich este fin de semana con su propio Oktober Fest

Laviana se transforma en Munich este fin de semana con su propio Oktober Fest
Tracking Pixel Contents