Laviana rememora a Palacio Valdés a los 172 años de su nacimiento
Una ofrenda floral y una ruta teatralizada sirvieron para homenajear al autor nacido en Entralgo
L. Díaz
Laviana sigue recordando a su gran escritor, Armando Palacio Valdés. Este sábado lo hizo con motivo del aniversario del nacimiento del novelista, hace ya 172 años.
El homenaje se llevó a cabo de tres formas distinta. Por un lado, se desarrolló la ya tradicional ofrenda floral, en el busto de Palacio Valdés ubicado en los jardines de Entralgo, junto a la casa natal del escritor. También se realizó una visita a esta instalación.
Finalmente, y dentro del programa "Caminando por Laviana", se desarrolló la ruta teatralizada "La aldea perdida", basada en la obra más famosa del autor lavianés, y en la que los actores, representando a personajes como Nolo y Demetria, van guiando a los senderistas por algunos de los escenarios en los que transcurre la trama del libro.
