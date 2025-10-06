A por las cien maratones: Héctor Moro corre la número 73 y gana en la categoría de veteranos en Logroño

Séptimo en la general de la maratón de Logroño entre 465 participantes y primero en su categoría, la de veteranos, con 147 corredores. Y todo ello, pese a la "guerra" que le dio el juanete de un pie, que le obliga a modificar la pisada, algo que a partir del kilómetro 31 le causó dolores, primero en el cuádriceps, luego en la cadera, en la zona lumbar... Los dolores se le pasaron al llegar a meta, donde lo esperaba una animosa delegación asturiana. Así fue la maratón número 73 completada por Héctor Moro, el atleta solidario lavianés, que tiene en mente "llegar hasta las cien". La próxima la tiene ya preparada, el 2 de noviembre, en Oporto, una cita a la que ya va acudiendo "en cuatro ocasiones".

Junto con Héctor Moro, corrieron la maratón de Logroño varios asturianos más, "de mi grupo de entrenamiento". Fueron Raúl Fernández, también de Laviana; el ovetense David Arrojo y el gijonés Jonatan Tobío. "Y Kepa Moreno, que es vasco, pero entrena con nosotros", añade Moro.

Moro, por las calles de Logroño / LNE

No fue una carrera sencilla por los problemas físicos que viene arrastrando el lavianés. "Era puerta grande o enfermería", y al final fue más lo primero que lo segundo. En el kilómetro 27 marchaba cuarto en la carrera, a tiro de piedra del tercer puesto de la general, "pensaba que igual podría alcanzarlo". Pero a partir del kilómetro 31 los dolores y calambres pasaron factura, hasta llegar en una meritoria séptima plaza, "el primero de mi categoría, en veteranos".

La primera, en 2009

La pasión por la maratón de Moro empezó en 2009, con la MaraNalón del valle del Nalón, primera con la que se animó. Desde entonces, y hasta la de este fin de semana en Logroño, van siendo ya 73 carreras. La 74 será en Oporto y luego, un parón para tratarse el juanete, para retomar la actividad en Castellón, el tercer domingo de febrero de 2025. Será la número 75. "Me gustaría llegar hasta las 100, y a partir de ahí, se las alcanzo, dejar de contarlas. Más de cien, y punto". El año más intenso fue el 2022, cuando hizo "las 25 maratones" de la península.

En Logroño, además, el final de la carrera se tiñó "de color Asturias". Otros tres corredores participaron en la prueba de media maratón y otro más, en los 10 kilómetros. Junto a sus acompañantes, todos animaron con pancartas, "fue un ambiente muy bonito". En total, entre las tres carreras disputadas en Logroño, por las calles de la capital riojana pasaron unos 2.500 atletas.