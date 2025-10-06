La Iglesia asturiana celebra en Laviana el día del Migrante: "A quien podamos acoger, con los brazos abiertos", afirma el Arzobispo

La Iglesia celebró este domingo su Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. En Asturias, la eucaristía conmemorativa tuvo lugar en la iglesia de Santa María de Pola de Laviana, oficiada por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Con él estuvieron el párroco local, Luis José Fernández, y el sacerdote y misionero Avelino López Brugos.

"La gente huye de la guerra, del hambre, de violencias tribales. Vienen en cayucos, que no son barcas de recreo. Huyen de lo que les destruye", subrayó el Arzobispo, que recordó que "hay sesenta guerras en el mundo", unos conflictos que deseó que se detengan. "Rezamos por los que sufren en Gaza, por los niños, los ancianos, las mujeres, para que no caigan en las bombas de unos y los tiroteos de otros. Pero no solo está Gaza, está Ucrania, están las sesenta guerras activas en nuestro mundo. Rezamos por todos ellos".

Asistentes al inicio de la eucaristía. / L. M. D.

La celebración de la jornada del migrante en la iglesia de Laviana congregó a numerosos feligreses, que llenaron el templo. Entre ellos, los pequeños del catecismo, que el próximo año harán la primera comunión. Con ellos habló Sanz Montes en plena homilía.

México

Al inicio de la ceremonia, el Arzobispo hizo referencia a lo vivido "hace justo una semana, el domingo pasado", en México, cuando yendo a oficiar misa a una comunidad rural, su coche fue detenido por personas armadas, que los encañonaron. "Nos preguntaron quiénes éramos, dijimos que padres misioneros. Y nos dejaron pasar". San Montes subrayó que "no nos trataron mal, pero nos asustaron", y recalcó que este tipo de situaciones son las que se encuentran habitualmente los misioneros, "que llevan la palabra del señor allá donde van".

El Arzobispo también habló de su artículo del domingo en LA NUEVA ESPAÑA, "Las pateras de los parias en nuestras playas". "Es un título provocativo, sí, afirmó Sanz Montes, que acto seguido indicó que "es posible que no todos quepan en nuestras costas. Pero a quienes podamos acoger, hay que hacerlo con los brazos bien abiertos, sin demagogias ni populismos. Porque hay quien se aprovecha de estos dramas, y luego no hacen nada al respecto". "Las diferencias", añadió, "no nos enfrentan. Nos enriquecen y nos complementan. Con la gente que llega hay que ser sencillamente cristianos".