Vipasa, a petición del Ayuntamiento de Laviana, volverá a adjudicar 7 viviendas sociales libres en el concejo

Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias) sorteará, a petición del Ayuntamiento de Laviana, siete viviendas sociales que se encontraban vacías en el municipio.

Tal y como explicaron desde el gobierno local de Laviana, "era una prioridad que se regularizase el uso de las viviendas sociales en el concejo, y que se hiciese un estudio sobre las que estaban vacías o las que, por necesitar obras, no se estaban siendo ocupadas, dada la demanda de este tipo de viviendas en el concejo".

En un primer momento, y con la ayuda de los propios servicios sociales municipales, se llevó a cabo una primera revisión. Por parte de la Consejería de Vivienda y Vipasa se procedió a realizar "importantes reparaciones en tres viviendas". Tras completar las reparaciones y los estudios, se concluyó que hay siete viviendas susceptibles de volver a ser adjudicadas. Se encuentran en los bloques ubicados en El Condao, Barredos, Pola de Laviana y Villoria.

El Ayuntamiento de Laviana anunció este lunes 6 de octubre que "esta misma semana se publicarán las bases con los requisitos necesarios en el BOPA (Boletín Oficial del Principado de Asturias), y tras su publicación, los solicitantes tendrán 20 días de plazo para presentar la documentación". Una mesa de técnicos municipales y de la Consejería, "estudiarán las solicitudes y se procederá a sorteo, si fuese necesario".

Además, subrayaron desde el gobierno local, el Consistorio "sigue trabajando y colaborando con la Consejería de Vivienda para regularizar varios pisos más, con el fin de mejorar la disponibilidad de vivienda de promoción pública en el concejo".