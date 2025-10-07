Un arrecife de coral a mil metros de altura: increíble hallazgo en un parque natural de Asturias

El corazón del parque natural de Redes fue en el periodo Carbonífero el fondo de un mar tropical, plagado de arrecifes de coral. Ahora, 300 millones de años después, los fósiles de aquellos animales afloran y empiezan a ser descubiertos.

La plataforma cultural Bribones, con sede en Laviana, ha localizado un yacimiento con estos fósiles en medio de un hayedo de Caso, en un peñón calizo de seis metros de altura por tres de ancho. Un bosque "a más de mil metros de altitud", subraya Arcadio Noriega, y un hallazgo del que se ha dado parte a la dirección del parque natural, al Ayuntamiento de Caso y al Seprona.

El peñón, con algunas de las estructuras del arrecife de coral. / Bribones

Varios integrantes de los Bribones se echaron al monte a principios de mes para tratar de ubicar el hallazgo, del que les había hablado un veterinario y amigo de los deportes de montaña, Enrique Enterría. Tras dos días de búsqueda, se encontró el peñón calizo, con varias "formas concéntricas, algunas de ellas de más de 50 centímetros de ancho y varios centímetros de profundidad".

Geólogo

El catedrático en geología Andrés Alonso, colaborador de la plataforma cultural, fue el que puso nombre a las formaciones: "Es una importante estación fósil de un arrecife de coral", de unos "300 millones de años" de antigüedad. Se contactó entonces con el museo de la Facultad de Geología y con paleontólogos, que corroboraron el peritaje inicial.

Estos fósiles permiten conocer cómo era el entorno en el Carbonífero, "los arrecifes de coral se originan por la acumulación de esqueletos de corales, en medios marinos cálidos y bien iluminados".

"La naturaleza", señalaron desde la Plataforma Cultural, "no deja de deslumbrarnos".