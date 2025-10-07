Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Historias del pozo: Laviana acoge una muestra con las obras ganadoras del concurso de microrrelatos mineros Manuel Nevado Madrid

La inauguración será este jueves, a las 12.00 horas.

El cartel anunciador.

El cartel anunciador. / Fundación Juan Muñiz Zapico

M. Á. G.

Pola de Laviana

La exposición "El pozu que non va a pesllar. XX años del Concurso de Microrrelatos Mineros Manuel Nevado Madrid", se exhibe hasta el 24 de octubre en el centro de innovación y desarrollo del alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana. La muestra está organizada por la Fundación Juan Muñiz Zapico, con la colaboración de Hunosa y del Ayuntamiento de Laviana. La inauguración será este jueves, a las 12.00 horas.

"El Concurso de Microrrelatos Mineros nació en el año 2004 por iniciativa de la Fundación Juan Muñiz Zapico, de CC OO Asturias. Lleva el nombre de Manuel Nevado Madrid, minero y sindicalista que fue un referente en las comarcas mineras. En su dilatada historia han sido miles los relatos recibidos de todas las partes del mundo, siendo un concurso único a nivel internacional en su temática, la cultura e historia minera", destacaron responsables de CC OO.

Fotografías

La exposición que lleva por título "El pozu que non va a pesllar" se centra en los relatos ganadores de las primeras veinte ediciones, acompañados por fotografías del Archivo Histórico Minero de Eduardo Urdangaray.

