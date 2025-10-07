Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pola de Laviana acoge una charla sobre la conexión entre la microbiota y la salud emocional

Será este miércoles, a las 11.30 horas, en el Cidan, en una actividad organizada por Cruz Roja

El cartel de la charla.

El cartel de la charla.

El Cidan de Pola de Laviana acoge este miércoles, a las 11.30 horas, una charla organizada por Cruz Roja sobre "Microbiota y salud emocional". "Se analizará esa conexión a través del eje intestino-cerebro, explicando cómo el equilibrio del microbioma puede influir en la producción de neurotransmisores y cómo las alteraciones en la microbiota pueden estar relacionadas con trastornos como la ansiedad y la depresión", indicaron los organizadores.

De esta forma, se abordará el papel de la dieta en el mantenimiento de un microbioma equilibrado y la influencia del estilo de vida, cómo el estrés, el sueño y el consumo de antibióticos pueden afectar a la microbiota. Y la relación entre la disbiosis intestinal y trastornos como la depresión y la ansiedad.

