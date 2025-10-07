Pola de Laviana acoge una charla sobre la conexión entre la microbiota y la salud emocional
Será este miércoles, a las 11.30 horas, en el Cidan, en una actividad organizada por Cruz Roja
El Cidan de Pola de Laviana acoge este miércoles, a las 11.30 horas, una charla organizada por Cruz Roja sobre "Microbiota y salud emocional". "Se analizará esa conexión a través del eje intestino-cerebro, explicando cómo el equilibrio del microbioma puede influir en la producción de neurotransmisores y cómo las alteraciones en la microbiota pueden estar relacionadas con trastornos como la ansiedad y la depresión", indicaron los organizadores.
De esta forma, se abordará el papel de la dieta en el mantenimiento de un microbioma equilibrado y la influencia del estilo de vida, cómo el estrés, el sueño y el consumo de antibióticos pueden afectar a la microbiota. Y la relación entre la disbiosis intestinal y trastornos como la depresión y la ansiedad.
