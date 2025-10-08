Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Al filo del abismo", presentación multimedia este viernes en Laviana

El acto, con el autor Alfredo Musante, comenzará a las 19.30

Cartel de la presentación.

Cartel de la presentación. / LNE

L. Díaz

Pola de Laviana

El salón de actos del Cidan de Pola de Laviana alberga este viernes, 10 de octubre, la presentación multimedia de "Al filo del abismo", libro y radioteatro del autor Alfredo Adrián Musante.

La narración de "Al filo del abismo" cuenta la llegada de Cristóbal Colón "al Nuevo Mundo". Estará en el acto Alfredo Musante, autor de la obra y creador "del primer radioteatro virtual no presencial". Además de la novela, se podrán escuchar "fragmentos del radioteatro", y se hará una proyección del "cómo se hizo" esta obra radiofónica.

Entre el público, además, se sorteará un ejemplar de la obra. Comenzará a las 19.30 horas.

