El grupo "Beatriz", paella y feria ganadera en las fiestas de La Pontona de la Pola, que empiezan el viernes

El verdadero final del verano en Pola de Laviana lo pone la celebración de las fiestas del barrio de La Pontona. Como es tradición, acoge la celebración del concurso-exposición de ganado local. Pero habrá mucho más: música, gastronomía, teatro y mucha diversión . Las fiestas comenzarán este próximo viernes 10 de octubre, y se prolongarán hasta el lunes día 13.

Una actuación de «Grupo Beatriz».

La Pontona comenzará el viernes, a las 16.30, con el concurso de tortillas y de tarta de manzana. A las 18.00 tendrá lugar la carrera en cintas en bicicleta, para niños de hasta 14 años, todo "un clásico infantil" de La Pontona. A las 19.30 habrá teatro, con la obra "Ciao Amore", en la Casa de Cultura (que está ubicada en el barrio). A las 23.00, la primera verbena contará con unos habituales de estas fiestas, el grupo "Beatriz" y la orquesta "Sensación".

El sábado, el programa comenzará a las 17.30 horas con el bingo. A continuación, a las 19.30, se podrá volver a ver la obra "Ciao Amore, adiós babayu", de Teatro Selena. La entrada, como el primer día, es gratis para socios (5 euros al público en general). El segundo baile, a las 23.00, tendrá al grupo "Cayenna" y a Abel DJ.

El domingo es el día grande, el de la feria ganadera. El concurso exposición empieza a las 9.00, en el ferial (ubicado también en el barrio). A mediodía, misa y procesión hasta La Pontona y sesión vermú. A las 18.00 se entregarán los premios de concurso y de nuevo a las 23.00, verbena con la orquesta "Saudade" de Galicia y Abel DJ. El lunes día 13, desde mediodía, se reparte el "bollu". Habrá pasacalles de la Banda de Música de Laviana, a las 13.00 pincheo y a las 14.30, paella popular.