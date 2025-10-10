Una apuesta por el transporte público: Laviana pone en marcha el bus gratis a los pueblos, que tendrán servicio búho la madrugada del domingo

Atención lavianeses: desde este lunes 13 de octubre se pone en marcha el plan del Ayuntamiento para hacer gratuito el transporte a la zona rural del concejo. No solo eso, también se iniciará en la madrugada del sábado al domingo (día 11 al 12), con las fiestas de La Pontona) un servicio búho para los pueblos. Además, los lavianeses mayores de 65 años podrán viajar gratis en todo el recorrido de la línea de autobús urbano del valle del Nalón, Pola de Laviana-Riaño, también desde el lunes día 13.

Más novedades. Desde hoy viernes comienza a funcionar el intercambiador de transporte de la calle río Cares, frente al "Hogar del pensionista" y junto al gran aparcamiento público de la Pola. "Laviana apuesta por el transporte público", recalcó el alcalde, Julio García, que subrayó que se impulsa "una movilidad enfocada a facilitar la vida en los pueblos, a los mayores y los más jóvenes".

Apuesta

Por partes. El Ayuntamiento de Laviana, en colaboración con el Consorcio de Transportes de Asturias y la Consejería de Movilidad, "da un paso más para mejorar la movilidad en los entornos de su territorio y el uso del autobús". Para ello, se desarrollan dos actuaciones importantes. Por un lado, la interconexión de los autobuses urbanos en los distintos barrios de la villa a través de un circuito circular. Los buses entran por la calle Libertad, bajan por Puerto de Pajares y toman la calle Río Cares, hasta el intercambiador de transporte.

Aquí entra en juego la segunda actuación importante, la entrada en servicio de este intercambiador. En él se centrarán las salidas y llegadas de autobuses, tanto de la zona rural, como los de largo recorrido (Oviedo y Gijón), así como las lanzaderas del AVE. Esta medida "permitirá a los usuarios no tener que desplazarse a otras zonas del callejero para enlazar con otro transporte público".

Mapa con las paradas del bus urbano en Laviana. / LNE

Gratuidad a mayores de 65 y para los usuarios de la zona rural

Paralelamente a la mejora de los recorridos de los autobuses por el casco urbano de la Pola, el Consistorio "fomentará y financiará el uso del transporte público" a través de dos iniciativas. La primera, la gratuidad del billete para los mayores de 65 años y la segunda, la gratuidad para toda la población de la zona rural que utilice el autobús consorciado. Esta medida se unirá a la ya existente por la que los menores de 15 años viajan gratis.

Las solicitudes para viajar gratis, desde hoy viernes 10 de octubre

Los requisitos para poder a este servicio es tener la tarjeta Conecta del Consorcio de Transportes de Asturias, y estar empadronado en Laviana. Hay que cursar la solicitud, desde hoy 10 de octubre, en el Cidan o en el AyunaAyuntamientoaviana.

El gobierno local estima que estas medidas "serán un aliciente importante para la utilización del transporte urbano, y permitirán que las personas mayores puedan utilizar las propias paradas interurbanas, en el caso de La Pola, de manera gratuita, cuando por causas de problemas de movilidad personal o tras realizar una compra en la zona centro, necesiten llegar a sus barrios de origen". De esta forma, se quiere facilitar la movilidad a este sector de la población. Por su parte, para los vecinos de los pueblos, la medida "también facilitará el uso del transporte público y la mejora de las condiciones a la hora de fijar población en los pueblos".

Búho a los pueblos

Sumado a la gratuidad del transporte en la zona rural, el Ayuntamiento lavianés también ha alcanzado un acuerdo con el CTA para poner en marcha el servicio de transporte nocturno, más conocido como "búho", para todos los sábados (madrugada del domingo) del año en los valles de: Barredos-Tiraña, Villoria-Tolivia, y Puente d’Arcu-Condao.

El servicio será gratuito para usuarios de la tarjeta Conecta y con un coste de 2 euros por trayecto para los no usuarios.

Con la medida se quiere "favorecer la movilidad en la zona rural, mejorar el ocio nocturno, apoyar a la restauración y hostelería de la zona y reforzar la seguridad vial". El gobierno local destacó que "los jóvenes tendrán una oportunidad para moverse por el concejo de forma segura y en épocas como la de verano, donde las fiestas patronales, llenan el calendario festivo de Laviana, generando seguridad y tranquilidad para las propias familias".

Resumen

En resumen, desde hoy viernes funcionará el recorrido "circular" de los autobuses por la Pola y se pondrá en marcha el intercambiador. También desde hoy se puede pedir en el Ayuntamiento y el Cidan lagratuidadd de los servicios de bus a los pueblos, y para los mayores de 65 años para el bus urbano del Nalón. En la madrugada del sábado al domingo comienzan los búhos rurales. Y desde el lunes, los primeros en solicitar los permisos, podrán viajar gratis.

Salidas y llegadas de los buses

SALIDAS:

Largo recorrido (Oviedo-Gijón): Desde el intercambiador, y parada en el Cine Maxi.

Pueblos: Salidas desde el Intercambiador

Lanzaderas AVE: Intercambiador.

Llegadas:

Largo recorrido: Cine Maxi- Cidan- Interccambiador

Pueblos: Intercambiador

Lanzaderas AVE: Intercambiador

Búhos a los pueblos, horarios y paradas

0.00 Pola de Laviana / El Condao

0.15 El Condao / Pola de Laviana

0.30 Pola de Laviana / Tolivia

0.45 Tolivia / Pola de Laviana

1.00 Pola de Laviana / Tiraña

1:15 Tiraña / Pola de Laviana

2.30 Pola de Laviana / Tiraña

2.45 Tiraña / Pola de Laviana

3.00 Pola de Laviana / El Condao

3:15 El Condao / Pola de Laviana

3.30 Pola de Laviana / Tolivia

3.45 Tolivia / Pola de Laviana

El recorrido a El Condao puede parar en Iguanzo, Puente d'Arcu, Ciargüelo, Muñea, Llorío, la recta del Condao y El Condao.

El recorrido a Tolivia puede parar en Entralgo, La Correoria, Villoria (iglesia), Villoria (cruce Les Bories), San Pedro, Valdelafaya, Llanu la Tabla (cruce Fresneo) y Tolivia.

El recorrido a Tiraña puede parar en Barredos (barriada), Barredos (carretera Tiraña), La Moral y San Pedro de Tiraña (iglesia).