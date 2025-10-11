El autobús urbano contará con siete paradas en Pola de Laviana

La revolución del transporte urbano en Pola de Laviana comienza este fin de semana, y espera ir para largo. Hoy sábado por la noche se estrenarán los servicios "búho" (nocturnos) a los pueblos, con líneas que llegan hasta las localidades de El Condao, Tiraña y Tolivia. El lunes se pondrá en servicio el intercambiador de la calle río Cares, desde el que partirán los autobuses de largo recorrido (Oviedo, Gijón, lanzaderas AVE), los buses a la zona rural (incluyendo los búhos a pueblos), y donde harán parada además los convoyes de la línea urbana Pola de Laviana-Villa.

El lunes también será un día de cambios en el resto de paradas de Pola de Laviana. Los autobuses urbanos tendrán siete paradas en la capital del concejo. Llegando desde Barredos, su orden sería el siguiente: Fuente la Salud, plaza Fray Ceferino, Cidan, calle Puerto de Tarna, Puerto de Pajares 47, Río Cares 17 y el intercambiador, junto al aparcamiento y al Hogar del Pensionista.

El alcalde de Laviana, Julio García, señaló que será una revolución para el transporte público: "Es una apuesta total para mejorar la conexión con los pueblos y en la comunicación interna en Pola de Laviana".

Mapa de las paradas de autobús urbano en Pola de Laviana, desde el lunes. / LNE

Estas medidas se unen a la gratuidad de los autobuses a los pueblos (para todos los lavianeses) y a la gratuidad del bus urbano para los lavianeses mayores de 65 años. Para poder acceder a este servicio es necesario ser usuario de la tarjeta Conecta del Consorcio de Transportes de Asturias y estar empadronado en Laviana. Las solicitudes se tramitan en el Cidan y en el Ayuntamiento, y tardarán "unos tres días" en hacerse efectivas, apuntó Julio García.

Directora de Transportes

La directora general de Transportes, Arantza Fernández, recalcó la "apuesta por la movilidad sostenible en Laviana". El nudo de transportes tuvo un coste de 270.000 euros y su puesta en marcha lleva unida la puesta en macha de todas las novedades comentadas.

El intercambiador de Pola de Laviana es el primero de las Cuencas en ponerse en funcionamiento, y es el tercero de Asturias, tras los de Oviedo y Gijón. "Junto con el aparcamiento disuasorio y el carril bici al lado, es ideal para centralizar las líneas de transporte" en Laviana, apuntó Fernández.

El Ayuntamiento de Laviana se hará cargo del coste de la gratuidad de los servicios a los pueblos y para los mayores de 65 años.