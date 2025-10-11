Doce horas de música en Laviana para ayudar al pueblo palestino: así será el gran concierto solidario del 25 de octubre

"Doce horas de música para que no se oigan las bombas". Este es la denominación del concierto solidario que se celebrará el 25 de octubre en Pola de Laviana, y cuyo objetivo será ayudar al pueblo de Gaza a través de Médicos sin Fronteras.

Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Pola de Laviana, señaló que la propuesta nació de la Asociación de Autónomos (Aulav), y que a partir de ahí, "todos nos hemos sumado y nos hemos puesto a trabajar". Hay 27 grupos y formaciones musicales que podrían participar, no se quieren dar nombres por ahora, pero sí recalcar que va a ser un cartel "muy potente". "En unos días podremos decir todos los nombres definitivos", indicó el edil.

La estructura del concierto ya está definida. Todo se iniciará con un pasacalles de la Banda de Música de Laviana, que llegará a mediodía al kiosco de la música de la Avenida (plaza de los Ayuntamientos Democráticos). Allí, en este entorno, habrá dos escenarios y una carpa, por si el tiempo no acompaña. "La idea era tener música desde las 12 de la mañana a las 12 de la noche. Pero estamos desbordados, hay mucho ánimo por participar, y es muy posible que se alargue algo más". La música será prácticamente constante, al haber dos escenarios, sin apenas interrupciones. Y las que haya se llenarán con "invitados, que realizarán intervenciones".

Colaboración

Todo se enfocará a poder sacar lo máximo posible para el pueblo palestino. La carpa, indicó Pablo Vázquez, la sufragarán varias asociaciones de festejos y vecinales de Laviana. La zona de bebidas y comida la pondrán los hosteleros de Laviana, y la recaudación irá a parar a Médicos sin fronteras, de forma "íntegra". Se colocará una hucha para donativos, y habrá espacio también para colectivos de apoyo al pueblo palestino de Asturias, que explicarán sus actividades y venderán su "merchandising" y recogerán fondos.

"Todo el mundo podrá colaborar, bien con aportaciones, tomando algo, o también con su trabajo, como voluntario" para ayudar en la organización, montaje... "Queremos involucrar a todo el que lo desee", subrayó el concejal de Festejos lavianés.