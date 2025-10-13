El certamen ganadero de La Pontona reúne 130 reses en Laviana (con una gran afluencia de público)

El XII Concurso-exposición local de ganado vacuno de La Pontona, en Laviana, congregó a 130 animales de 17 ganaderías, repartidas entre las tres categorías: asturiana de los valles normal, asturiana de la montaña y asturiana de los valles doble grupa.

El concurso contó con la presencia de jueces de Aseava (Asociación española de criadores de ganado vacuno selecto de la raza Asturiana de los Valles) y Aseamo (Asociación de Criadores Raza Asturiana de la Montaña), que fueron los encargados de valorar y dictaminar. También se registró una gran afluencia de público, según destacó el gobierno local.

El concurso exposición empezó a las 9.00 horas en el recinto ferial y fue una de las actividades principales del día grande de las fiestas de la Pontona. A mediodía, hubo misa y procesión hasta La Pontona y sesión vermú. Y a las 23.00, tuvo lugar la verbena con la orquesta "Saudade" de Galicia y Abel DJ. Hoy lunes día 13, desde mediodía, se reparte el "bollu". Habrá pasacalles de la Banda de Música de Laviana, a las 13.00 pincheo y a las 14.30, paella popular de confraternización.

Programa

El barrio de La Pontona está en fiestas desde el viernes. Los festejos comenzaron con el concurso de tortillas y de tarta de manzana. También hubo una carrera en cintas en bicicleta, para niños de hasta 14 años, todo "un clásico infantil" de La Pontona. Las actividades se completaron con la obra "Ciao Amore", en la Casa de Cultura (que está ubicada en el barrio), y la verbena con "Grupo Beatriz" y la orquesta "Sensación". El sábado también hubo teatro y la verbena corrió a cargo de grupo "Cayenna" y a Abel DJ.