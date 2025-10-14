El Principado abre la convocatoria para optar a siete viviendas de alquiler en Laviana: esta es la renta que hay que pagar
La adjudicación se realizará mediante un sorteo público entre las solicitudes admitidas
M. Á. G.
La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias ha convocado la adjudicación de 7 viviendas sociales que están vacías. Se encuentran en los bloques ubicados en El Condao, Barredos, Pola de Laviana y Villoria.
Los requisitos para solicitarlas son ser mayor de edad o menor emancipado; no ser titular (o miembro de la unidad de convivencia) del derecho de uso o disfrute de otra vivienda; haber residido ininterrumpidamente o haber trabajado en un centro de trabajo en el concejo de Laviana con al menos dos años de antelación a la fecha de la publicación de la resolución; y estar empadronado en dicha fecha en Laviana.
También se deben cumplir los requisitos de ingresos fijados la convocatoria. Las rentas máximas de alquiler de las viviendas oscilan entre los 243 euros y los 395 euros. No obstante, "la renta final a pagar se limitará al veinte por ciento de los ingresos brutos de la unidad de convivencia, o al treinta por ciento si se suman los gastos de comunidad", indicó el Ayuntamiento de Laviana.
Sorteo
La adjudicación se realizará mediante un sorteo público entre las solicitudes admitidas para determinar las personas adjudicatarias y el orden de la lista de reserva.
