La reordenación del transporte urbano en Laviana aprueba el examen de los viajeros: "Es más fácil con el intercambiador"

"Si todo está concentrado en la misma parada, va a ser mucho más fácil poder enlazar un autobús con el otro". Son palabras de los vecinos de Pola de Laviana, que este lunes estrenaban el transporte gratuito a las zonas rurales del concejo, así como la gratuidad de los viajes para mayores de 65 años. Todo ello, además, con un nuevo mapa de paradas y también con el intercambiador en el que se conectarán todas las líneas, asimismo recientemente estrenado.

Eladio Antón señala que "esta nueva zona es mucho mejor para facilitar las cosas". Vecino de Soto de Caso, a partir de ahora tendrá el transporte gratis: "Nos viene muy bien, porque ahorraremos dinero y será más fácil enlazar con otras líneas", apunta este vecino, habitual del autobús.

Eladio Antón, en el intercambiador. / A. Velasco

También con buenos ojos veía este nuevo intercambiador y los servicios Alicia Arienza. "Hay más paradas para la gente, y es todo muy positivo; además tener el transporte gratis también supone un aliciente para coger el autobús", afirmaba esta lavianesa, que en es usuaria ocasional del autobús. "Lo utlizo, sobre todo, para ir al médico si tengo que ir al hospital de Villa", explicaba esta vecina de la Pola.

"Todo lo que sean mejoras la verdad es que las recibimos con los brazos abiertos", señalaron, por su parte, Julio González y Ester Ríos. "La verdad es que tenemos un Ayuntamiento que se preocupa mucho por el pueblo y por los vecinos, que no deja de hacer cosas, y esto es muy positivo porque afecta a mucha gente que tiene el autobús como medio de transporte", indica esta pareja que pasea cerca del intercambiador de la calle río Cares.

Alicia Arienza, en el intercambiador. / A. Velasco

Mejor antes

Aunque en líneas generales, el proyecto de movilidad lanzado por el Ayuntamiento de Laviana ha encontrado el respaldo de los vecinos y de los usuarios del autobús, lo cierto es que también hay quien piensa diferente. Es el caso de José Manuel Sela, que ayer expresaba su postura de esta guisa: "Estaba mucho mejor antes, esto es una chorrada".

Lo que parece que no cambiará, e incluso este lunes se pudo comprobar, son las carreras para coger el autobús. Por muy centralizadas que estén las paradas, llegar apurado al transporte público parece consustancial al ser humano. Alguno estrenó el intercambiador de Pola de Laviana con prisas, aunque, finalmente, no perdiera el autobús.