"Truco o trato", gastronomía, teatro y talleres infantiles: Laviana se conjura para pasárselo de miedo con su Samaín

El Ayuntamiento de Laviana ha presentado la programación oficial del Samaín 2025, una cita ya consolidada en el calendario otoñal del concejo que combina cultura, tradición y diversión para todas las edades. Las actividades se desarrollarán entre el domingo 26 de octubre y el martes 4 de noviembre, con una propuesta que busca implicar a familias, escolares, asociaciones y comercios locales.

Las celebraciones comenzarán el domingo 26 de octubre con la sesión “Cuentos de miedo con Laura Cuervo”, que tendrá lugar a las 12.00 horas en el Centro Cultural El Texu, en Villoria. Será el punto de partida de una semana de actividades que se extenderán por distintos espacios del municipio.

Del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre se celebrará el III Concurso Gastronómico “Pincho Astur”, en el que los establecimientos hosteleros locales ofrecerán sus creaciones al precio de tres euros. Entre los participantes que completen la ruta se sortearán vales de 100 euros para gastar en comercios de Laviana, una iniciativa que pretende dinamizar la economía local durante las fiestas.

Truco o trato

El viernes 31 de octubre, víspera del día grande, Laviana se llenará de ambiente festivo con la actividad “Truco o Trato”, que se desarrollará de 18.00 a 20.00 horas en los establecimientos identificados con globos naranjas. Niños y niñas podrán recorrer los comercios y locales hosteleros disfrazados, compartiendo el espíritu más alegre y participativo del Samaín. A la misma hora, el Kiosco de la Música acogerá la representación teatral “Tinieblas con Alevosía”, dirigida al público familiar.

Esa misma noche, a las 20:00 horas, la Casa de Cultura de Pola de Laviana será escenario del Concierto de Samaín, a cargo de la Escuela de Jazz y Música Moderna CoHpasion. La entrada será gratuita hasta completar aforo y el espectáculo promete llenar el auditorio de ritmo y energía para cerrar la jornada festiva.

Citas de noviembre

Ya en noviembre, el lunes 3 y el martes 4 se organizarán talleres infantiles en el CIDAN, de 9.00 a 14.00 horas, dirigidos a niños y niñas de entre 4 y 12 años. Además, el lunes 3, a las 12:00 horas, se presentará la actividad “Bruja: Hechizos Ilustrados”, inspirada en el libro del mismo nombre y pensada para público a partir de 5 años.

Por último, el martes 4 de noviembre a las 18.00 horas, la biblioteca de Barredos cerrará la programación con el cuentacuentos “La Bruja Raruja”, a cargo de Kaskabel & Cía, que pondrá el broche final a unas jornadas donde la fantasía, la tradición celta y la participación ciudadana se entrelazan para mantener viva la esencia del Samaín en Laviana.

Apuesta municipal

"Con esta programación, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por un modelo de fiesta inclusivo, cultural y participativo, que combina la recuperación de tradiciones con propuestas actuales para disfrutar en comunidad" destacan los gestores municipales.