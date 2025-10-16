Médico de cabecera y entrenador personal en una misma "app", así es la herramienta que ha desarrollado el Principado

No hay duda de que la actividad deportiva mejora sensiblemente la salud. Los médicos de atención primaria, los facultativos que más cerca están del paciente, recomiendan habitualmente el deporte como una herramienta para mantener hábitos saludables y mejorar la condición física y mental. Pero el deporte conviene hacerlo con supervisión de profesionales. Por eso ahora el Principado ha creado la herramienta "AsturActiva". El médico de cabecera "receta" a un paciente que haga ejercicio físico y los servicios deportivos municipales se encargan de planificar y hacer el seguimiento de su entrenamiento. Todo a través de una plataforma digital que integra el sistema sanitario de atención primaria con el ámbito deportivo, con el objetivo de favorecer la prescripción de actividad y ejercicio físico a la ciudadanía. Esta herramienta, ha supuesto una inversión de 211.515 euros financiada por el Plan de Digitalización de la Prescripción de la Actividad Física del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea.

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanesa Gutiérrez, presentó la herramienta este jueves en Pola de Laviana y destacó que con ella “queremos facilitar que el ejercicio físico se prescriba, se derive y se supervise, y pueda convertirse en un instrumento fundamental de carácter terapéutico y preventivo que está ya al alcance de toda la ciudadanía”.

Implantada en ocho concejos

La plataforma está implantada ya en ocho concejos: Castropol, El Franco, Grado, Gijón, San Martín del Rey Aurelio, Siero, Santa Eulalia de Oscos y Gozón. Todos ellos han participado en su puesta en marcha con la creación de estructuras locales denominadas Unidades Activas de Ejercicio Físico (UAEF), orientadas a atender de manera eficiente las recomendaciones sanitarias, en coordinación con profesionales de la educación física.

"AsturActiva" actúa como punto de encuentro digital entre los usuarios (pacientes), los equipos de atención primaria y los servicios deportivos municipales. Una vez registrada en el sistema una prescripción individualizada, se realiza la derivación al ámbito deportivo de forma segura y coordinada, con lo que se facilita el seguimiento en tiempo real, con comunicación bidireccional entre profesionales sanitarios y del deporte.

La nueva herramienta es complementaria al Programa de Prescripción de Actividad y Ejercicio Físico, desarrollado por Cultura junto con la Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental. El trabajo ha contado también con la colaboración del Servicio de Salud del Principado (Sespa), la Unidad Regional de Medicina Deportiva, el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Asturias (Colef Asturias), la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria y la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Asturias.

Tras la redacción del plan y la implantación de la herramienta digital se han impartido cursos de formación específica en programas de actividad y ejercicio físico saludables para educadores físico-deportivos y para profesionales sanitarios.

Foro "AsturActiva"

La evolución de la nueva herramienta se ha abordado esta mañana en el foro "AsturActiva", celebrado en Laviana en el marco del proyecto ADN. Asturies, Deporte y Naturaleza.

Los profesionales Hugo Olmedillas, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y Adenis del Valle, experta de la Sección de Programas de Prevención de la Consejería de Salud, han informado de que la plataforma suma ya 120 personas usuarias.

A juicio del personal técnico, estas cifras "reflejan la confianza creciente en la recomendación individualizada de actividad física que realizan los centros de salud en esta primera fase del programa, así como la función clave de supervisión profesional con educadores y educadoras físico-deportivos colegiados integrados en las UAEF, para garantizar la fijación de los resultados. Precisamente para medir esos resultados se constituirá un grupo de seguimiento".

En el marco de la jornada celebrada en Pola de Laviana también tuvo lugar la mesa redonda "Manejo de patologías a través del ejercicio", en la que intervinieron el fisioterapeuta Carlos Núñez, el licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Eladio Domínguez y la cardióloga Amelia Carro, en un diálogo moderado por la periodista Cecilia Iglesias que abordó, desde la evidencia clínica, cómo la prescripción de actividad física contribuye al tratamiento y control de diferentes enfermedades.

“Tras esta primera experiencia, seguiremos desarrollando y ampliando este programa de prescripción de la actividad y el ejercicio físico, al que estamos convencidos de que que pronto se sumarán nuevos concejos, porque invertir en deporte y actividad física es invertir en salud y nuestro porvenir”, ha destacado Vanessa Gutiérrez.