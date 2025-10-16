Rodrigo Cuevas, "Dixebra", "Nuberu" y "Fe de Ratas" en el concierto solidario a favor de Palestina en Laviana

Rodrigo Cuevas, "Nuberu", "Dixebra" o "Fe de Ratas" son cuatro de los veintitrés artistas y grupos musicales que el próximo 25 de octubre participarán en Pola de Laviana en el concierto solidario "Doce horas de música para curar las heridas", un recital promovido por la Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav) y el Ayuntamiento, con el que se recogerán fondos para la ONG Médicos sin Fronteras, "una organización que está fuera de toda duda", centrada ahora en ayudar a los niños de Gaza.

¿A qué se dedicarán los fondos recaudados? Rocío Estepa, presidenta de Aulav responde: "La responsable de Médicos sin Fronteras en la zona norte de España nos ha dicho que se destinarán a incubadoras" para bebés, y a sufragar "kits de alimentos terapéuticos", que se proporcionan a los niños para tratar la malnutrición severa, extendida ahora a gran parte de los habitantes de la franja de Gaza. Pese al acuerdo inicial de paz, hay que recordar que los palestinos "ahora vuelven a una zona que es todo escombros", y necesitan más ayuda que nunca.

El cartel completo

El concierto solidario contará con 23 artistas. El sábado 25 de octubre, a las 11.30, se iniciará con un pasacalles de la Banda de Música de Laviana, que desembocará a mediodía en La Avenida y la plaza de los Ayuntamientos Democráticos, donde se habilitarán dos escenarios. A partir de ahí, y por orden de aparición, actuarán en el recital por Palestina "Sividos y Gemidos", "Ambás y Ramsés", "Guieldu", "Rellume", Lucía Alonso y Rodrigo Sturm, Silvia Joyanes, "Eskalón", "Rollu Folk", "Muzakeros", "Ún de Grao", "Fe de Ratas", "Nuberu", Rodrigo Cuevas, Xuacu Amieva, "Kordinaos", "Fusión Light", "Perro Blanco Blues", "Tante y La Stroza", "Sacavera", "Trujas" y "Dixebra", que cerrará el concierto ya de madrugada.

Rodrigo Cuevas, en El Condao (Laviana), en el Argayu Fest. / Argayu Fest

"Estamos abrumados por la colaboración de todos estos artistas", señalaron Rocío Estepa y el concejal de Festejos, Pablo Vázquez. Y de muchos más, que por diversos motivos -"todo se ha organizado muy rápido"- no pueden estar. La recaudación de fondos para Palestina tiene varias vertientes. El concierto, con la barra de bebidas y de comida (bocatas, empanadas, bizcochos...) es la que aporta el sector hostelero de Aulav. Los comercios, por su parte, realizan la rifa de una "cestona", con productos donados por cada uno de ellos. En el propio recital habrá una hucha para recaudar aportaciones particulares.

Además, en el recinto estará también presente la ONG Asturias con Palestina, que venderá su "merchandising". Recogerán fondos para dos familias afincadas en Asturias, que trajeron a sus hijos para recibir tratamiento oncológico en la región. Protección Civil tendrá también su propio puesto, y en él colaborará la asociación local "Seliquín", que hará talleres y actividades infantiles.

Solidaridad

Desde Aulav, tanto su presidenta como su secretaria, Suni Buelga, recalcan que la asociación "siempre ha desarrollado actividades solidarias, ha estado ahí cuando se la necesitó". Con la pandemia se recaudaron fondos para ayudar a Protección Civil; con la guerra Ucrania, se promovió la campaña solidaria "Imágenes por la paz", que recaudó 2.200 euros; se recogió material para los refugiados de esta misma guerra que se alojaron en el colegio San José de Sotrondio y más recientemente, con la Dana (lluvias torrenciales) de Valencia, se apoyó y trabajó en la recogida de alimentos y materiales.