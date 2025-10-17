Laviana estrena este sábado su "skate park" con cursos y exhibiciones de patinadores

Laviana quiere impulsar la práctica de todo tipo de deportes, y desde este sábado 18 de octubre está un poco más cerca de lograrlo. El "skate park", la pista de patinaje del parque de la Pola, ya está terminada, y va a ser inaugurada. Por la mañana, desde las 11.00, habrá cursos para niños. Por la tarde, a las 16.30, habrá exhibición de patinadores.

El cartel de la apertura de la pista de skate / LNE

El nuevo "skate park" se encuentra ubicado junto a una de las zonas de juegos infantiles y al "pumptrack" (circuito de bicicleta) para jóvenes. La adjudicataria de las obras fue la empresa Zut Skateparks S.L, que este mismo jueves terminaba los trabajos, que tuvieron un coste total de 90.693 euros, incluyendo los impuestos.

El contrato de la obra se formalizó el pasado 12 de septiembre, y en un mes la nueva pista deportiva ha quedado ya lista para su uso.

Este nuevo espacio para el ocio es una de las propuestas que salió del Consejo de la Infancia y Adolescencia. Los jóvenes lavianeses demandaban desde hace tiempo más lugares para los deportes urbanos y el gobierno local, en su día, ya se había comprometido a ponerle solución. Fruto de esa colaboración surge esta instalación.

Diseño

El diseño del proyecto muestra unas instalaciones que contarán con una zona pavimentada de aproximadamente 470 metros cuadrados, construido con un tipo de hormigón "que garantiza la durabilidad, resistencia y acabado óptimo para la práctica del patinaje".

El diseño lo llevó a cabo José Javier Labad, experto en la elaboración de este tipo de proyectos. El de Laviana está enfocado principalmente a la modalidad "Street", la que desde Tokio 2020 es olímpica. Esta modalidad simula los elementos u obstáculos comunes en las zonas urbanas como escaleras, bordillos o barandillas. Todo ello, eso sí, en un entorno cerrado y seguro. El "skate park" contará con dos niveles de altura diferenciados, que estarán conectados a través de un plano inclinado, que permitirá múltiples líneas de recorrido en ambas direcciones.

La pista cuenta también con unos módulos centrales sobre solera que incluyen bordillos rectos con remates metálicos, barandilla de tubo de acero y planos inclinados enfrentados. Además, "hay una transición curva tipo quater con hips laterales" de 60 centímetros de altura y 2 metros de radio, que se rematan con un "coping" metálico de tubo de acero negro. Es decir, tendrá una especie de "U" con caída que servirá tanto para salir como para llegar a ella y que permitirá aprovechar su reborde metálico para deslizarse por encima y hace juegos con el patinete.