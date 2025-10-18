Bruno Escamilla y Meritxell Nava ganan la Quebrapates, la "clásica" de la montaña de Laviana
María Suárez e Ignacio Martínez fueron los vencedores de la prueba corta
La competición reunión este año a 230 participantes, 91 en la carrera de 34 kilómetros, el resto en la de 13
La Quebrapates es ya la carrera de montaña más "clásica" de Laviana. Este sábado cumplió su decimonovena edición, en la que reunió a 230 participantes. De ellos, 91 en la prueba "reina", de 34 kilómetros, muy duros, y el resto, en la "corta", de "solo" 13 kilómetros.
Los vencedores en la prueba larga fueron Bruno Escamilla y Meritxell Nava. En la corta, la local María Suárez se alzó con el triunfo en la categoría femenina e Ignacio Martínez, en la masculina.
El ganador de la carrera larga, Bruno Escamilla, se impuso con autoridad. Invirtió 3:42:05. Pasó en primera posición por todos los puntos intermedios: ya comandaba la carrera en Campa Felguera, y siguió ampliando su ventaja al paso por Tolivia y Picu La Vara antes de llegar a la meta en Pola de Laviana. El segundo puesto fue para Igor Prieto (3:47:16) y el tercero, para Marcos Acevedo (3.50:53).
Final apretado
En la prueba "reina" femenina las cosas estuvieron mucho más apretadas. La ganadora Meritxell Nava invirtió 4:49:11 en recorrer los 34 kilómetros. Aventajó en solo 22 segundos a la segunda clasificada, Claudia Gutiérrez (4:49:33). Los tiempos dicen que fue una carretera apretada, y su desarrollo, más todavía. Nava fue primera al paso de Campa Felguera, amplió ventaja al paso por Tolivia, hasta gozar de 4 minutos de margen, pero en la subida al Picu La Vara Claudia Gutiérrez recortó y llegó a ponerse en cabeza. El descenso hasta la Pola fue clave para que Nava volviese a ponerse por delante. El tercer puesto fue para Patricia Álvarez (5:08:45).
En los 13 kilómetros, en categoría masculina, Ignacio Miguel Martínez ganó con autoridad (1:14:45). El segundo puesto fue para Fernando Huamani y el tercero, para Daniel ramón Galán. En mujeres, la vencedora fue la corredora local María Suárez (1:38:36), que aventajó en siete minutos a la segunda clasificada, Mónica Suárez. Tercera fue Icíar Martínez.
La organización de la prueba corrió a cargo del Club Horizontrail Langreo, en colaboración con el Ayuntamiento de Laviana.
Dureza e incidencias
El concejal de Deportes de Laviana, José Bernardo Otero, señaló que la prueba "se hizo dura" por el inusual calor de estas fechas. Hubo además dos incidencias durante la carrera. Una, en la zona de Peña Mea. Un corredor tuvo que ser evacuado en helicóptero tras sufrir una caída y lesionarse el codo. Una corredora, ya en el entorno de La Vara, también tuvo que ser ayudada tras un golpe de calor.
En dos semanas las carreras de montaña volverán a Laviana, con la celebración de la Coto Musel.
