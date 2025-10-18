"Guerra" de sindicatos en el Ayuntamiento de Laviana: UGT y CCOO acusan al CSIF de "poner en riesgo las condiciones laborales" de los funcionarios municipales
L. M. D.
Conflicto entre sindicatos en el Ayuntamiento de Laviana. UGT y CCOO acusan al CSIF de "poner en riesgo las condiciones laborales de personal funcionario" en el Consistorio. El motivo, "la presentación por el sindicato CSIF de una demanda judicial para anular el Acuerdo General del Personal Funcionario". Ambas centrales, subrayan, representan al "80% de los empleados públicos".
Los dos sindicatos, junto con la Junta de Personal y el Comité de Empresa en el Ayuntamiento, aseguran que "dicha demanda es impropia de un sindicato de trabajadores, más bien parece propia de una patronal, interesada en no aplicar mejoras laborales, porque su éxito únicamente traería perjuicio a los trabajadores y trabajadoras municipales". Según las centrales, de salir adelante los trabajadores municipales "pasarían a cobrar menos y deberían devolver dinero, incluidos los afiliados a CSIF, sin ninguna ganancia. De hecho jurídicamente argumenta la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la Ley de Estabilidad, y el elevado desembolso económico que debe realizar la Corporación Municipal".
La demanda, subrayan, "pide la nulidad o anulación del Acuerdo completo, lo que colocaría en una situación de indefensión jurídica al personal funcionario y en desigualdad con el personal laboral cuyo convenio idéntico no está recurrido (CSIF no está legitimado para hacerlo), y en su defecto artículos concretos entre los que figuran la carrera profesional, pluses y horas extraordinarias, los más importantes desde un punto de vista retributivo".
Las secciones sindicales de UGT y CCOO del Ayuntamiento de Laviana, y la Junta de Personal y Comité de Empresa del Ayuntamiento de Laviana, manifiestan su voluntad de "defender por todos los medios posibles la vigencia del Acuerdo General de Funcionarios, ante una demanda cuya única explicación es una venganza político-laboral contra el equipo de gobierno. De tener éxito, pagaríamos los funcionarios municipales".
Suscríbete para seguir leyendo
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres
- El Cuervo' no se deja meter en la jaula: el problemático delincuente de Mieres acusado de desfalcar a dos hermanos dependientes huye para evitar la cárcel
- Hablan los testigos de cómo 'El Cuervo' destrozó en Mieres el apacible nido de una familia con dos discapacitados: 'Nadie hizo nada mientras les obligaban a vivir sin dignidad
- Parecía una película de terror, el perro se volvió loco': el relato de las vecinas que socorrieron a la madre e hija atacadas por su pitbull en Langreo
- Niegan una parada de transporte escolar cerca de casa a dos niñas de Langreo con un 78% de discapacidad: 'Vulneran nuestros derechos
- Parece que un ruido desconcertó al perro y se sintió atacado', aseguran los expertos sobre el ataque de un pitbull a una madre y su hija en Langreo
- De los 334 millones de pesetas repartidos en 1999 a los 130.000 euros de este domingo, la suerte regresa a esta localidad de las Cuencas: 'Es una alegría enorme