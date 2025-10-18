"Guerra" de sindicatos en el Ayuntamiento de Laviana: UGT y CCOO acusan al CSIF de "poner en riesgo las condiciones laborales" de los funcionarios municipales

Conflicto entre sindicatos en el Ayuntamiento de Laviana. UGT y CCOO acusan al CSIF de "poner en riesgo las condiciones laborales de personal funcionario" en el Consistorio. El motivo, "la presentación por el sindicato CSIF de una demanda judicial para anular el Acuerdo General del Personal Funcionario". Ambas centrales, subrayan, representan al "80% de los empleados públicos".

Los dos sindicatos, junto con la Junta de Personal y el Comité de Empresa en el Ayuntamiento, aseguran que "dicha demanda es impropia de un sindicato de trabajadores, más bien parece propia de una patronal, interesada en no aplicar mejoras laborales, porque su éxito únicamente traería perjuicio a los trabajadores y trabajadoras municipales". Según las centrales, de salir adelante los trabajadores municipales "pasarían a cobrar menos y deberían devolver dinero, incluidos los afiliados a CSIF, sin ninguna ganancia. De hecho jurídicamente argumenta la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la Ley de Estabilidad, y el elevado desembolso económico que debe realizar la Corporación Municipal".

La demanda, subrayan, "pide la nulidad o anulación del Acuerdo completo, lo que colocaría en una situación de indefensión jurídica al personal funcionario y en desigualdad con el personal laboral cuyo convenio idéntico no está recurrido (CSIF no está legitimado para hacerlo), y en su defecto artículos concretos entre los que figuran la carrera profesional, pluses y horas extraordinarias, los más importantes desde un punto de vista retributivo".

Las secciones sindicales de UGT y CCOO del Ayuntamiento de Laviana, y la Junta de Personal y Comité de Empresa del Ayuntamiento de Laviana, manifiestan su voluntad de "defender por todos los medios posibles la vigencia del Acuerdo General de Funcionarios, ante una demanda cuya única explicación es una venganza político-laboral contra el equipo de gobierno. De tener éxito, pagaríamos los funcionarios municipales".