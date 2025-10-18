Laviana, una cantera de "skaters" en busca del nuevo Tony Hawk
La pista de monopatín de la Pola se estrenó con cursos para niños y con una exhibición de profesionales, entre ellos el campeón de España Izei Villacorta
L. Díaz
Izei Villacorta, Nico Fierro, Nara Román, Nora Ausmendi y Odei Alcorta fueron los cinco "skaters" de renombre nacional que este sábado estrenaron la pista para monopatines de Pola de Laviana. Una pista muy demandada por los jóvenes del concejo, y que se ha hecho realidad.
Este sábado se produjo la inauguración oficial del "skate park" de Pola de Laviana, en el parque, junto al "pump track" para bicicletas y al lado de la zona de juegos infantiles. Se quiere hacer cantera, buscar al nuevo Tony Hawk -el "skater" más famoso de la historia, protagonista incluso de una saga de videojuegos-, y para ello, lo primero es ayudar a los más pequeños a practicarlo. Se hizo con un curso de iniciación, que tuvo lugar por la mañana, y en el que los "skaters" profesionales dieron algunos consejos a los chavales que se reunieron para estrenar la pista.
Ya por la tarde, Villacorta -campeón de España-, Fierro, Román, Ausmendi y Alcorta enseñaron algunos de sus mejores trucos.
La pista de "skate" de Pola de Laviana tuvo un coste de 90.693 euros, la adjudicataria de las obras fue la empresa Zut Skateparks S.L, que esta misma semana terminaba los trabajos, en poco más de un mes desde la formalización del contrato (12 de septiembre).
Este nuevo espacio para el ocio es una de las propuestas que salió del Consejo de la Infancia y Adolescencia. Los jóvenes lavianeses demandaban desde hace tiempo más lugares para los deportes urbanos y el gobierno local, en su día, ya se había comprometido a ponerle solución. Fruto de esa colaboración surge esta instalación.
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres
- El Cuervo' no se deja meter en la jaula: el problemático delincuente de Mieres acusado de desfalcar a dos hermanos dependientes huye para evitar la cárcel
- Hablan los testigos de cómo 'El Cuervo' destrozó en Mieres el apacible nido de una familia con dos discapacitados: 'Nadie hizo nada mientras les obligaban a vivir sin dignidad
- Parecía una película de terror, el perro se volvió loco': el relato de las vecinas que socorrieron a la madre e hija atacadas por su pitbull en Langreo
- Niegan una parada de transporte escolar cerca de casa a dos niñas de Langreo con un 78% de discapacidad: 'Vulneran nuestros derechos
- Parece que un ruido desconcertó al perro y se sintió atacado', aseguran los expertos sobre el ataque de un pitbull a una madre y su hija en Langreo
- De los 334 millones de pesetas repartidos en 1999 a los 130.000 euros de este domingo, la suerte regresa a esta localidad de las Cuencas: 'Es una alegría enorme