Laviana, una cantera de "skaters" en busca del nuevo Tony Hawk

Izei Villacorta, Nico Fierro, Nara Román, Nora Ausmendi y Odei Alcorta fueron los cinco "skaters" de renombre nacional que este sábado estrenaron la pista para monopatines de Pola de Laviana. Una pista muy demandada por los jóvenes del concejo, y que se ha hecho realidad.

Los chavales, durante el curso con el que se inauguró la pista. / LNE

Este sábado se produjo la inauguración oficial del "skate park" de Pola de Laviana, en el parque, junto al "pump track" para bicicletas y al lado de la zona de juegos infantiles. Se quiere hacer cantera, buscar al nuevo Tony Hawk -el "skater" más famoso de la historia, protagonista incluso de una saga de videojuegos-, y para ello, lo primero es ayudar a los más pequeños a practicarlo. Se hizo con un curso de iniciación, que tuvo lugar por la mañana, y en el que los "skaters" profesionales dieron algunos consejos a los chavales que se reunieron para estrenar la pista.

Ya por la tarde, Villacorta -campeón de España-, Fierro, Román, Ausmendi y Alcorta enseñaron algunos de sus mejores trucos.

La exhibición de la tarde. / LNE

La pista de "skate" de Pola de Laviana tuvo un coste de 90.693 euros, la adjudicataria de las obras fue la empresa Zut Skateparks S.L, que esta misma semana terminaba los trabajos, en poco más de un mes desde la formalización del contrato (12 de septiembre).

Este nuevo espacio para el ocio es una de las propuestas que salió del Consejo de la Infancia y Adolescencia. Los jóvenes lavianeses demandaban desde hace tiempo más lugares para los deportes urbanos y el gobierno local, en su día, ya se había comprometido a ponerle solución. Fruto de esa colaboración surge esta instalación.