Saúl Craviotto y Samuel Sánchez hablarán sobre "deporte y naturaleza" y su impacto en el mundo rural

"Deporte y naturaleza: una combinación ganadora" es el título de una jornada organizada por la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) con motivo de sus 25 años de existencia. Tendrá lugar este próximo viernes 24 de octubre, en el Cidan de Pola de Laviana. Entre otros, estarán los campeones olímpicos Samuel Sánchez (ciclismo) y Saúl Craviotto (piragüismo, deportista español más laureado en la cita olímpica).

La jornada, en la que se quiere poner de manifiesto el papel que puede jugar el deporte y las actividades de naturaleza en el desarrollo rural, comenzarán a las 10.45. En la primera mesa redonda, "Conversaciones con los protagonistas", estarán Samuel Sánchez (oro olímpico en ciclismo en 2008); Manuel Jorge Domínguez, exciclista profesional y olímpico en 1984; Saúl Craviotto, dos veces campeón, seis veces medallista olímpico; Greta García, corredora de montaña campeona de España y Dimas Pereira, corredor de montaña, tres veces campeón estatal.

Experiencias

A continuación, a las 12.00, tendrá lugar la segunda mesa redonda, "El deporte en los territorios rurales, un motor del desarrollo sostenible". Participarán Suni torre, presidenta de la Asociación Redes Natural; Alba López, de la empresa de turismo activo Aturruta; Marián González, gerente de la Asociación de Municipios de Montaña, EsMontañas; Félix Alonso, del Rapha Cycling Club y Miguel Gallo, presidente de la Federación Asturiana de Piragüismo.

La clausura contará con la intervención de Belarmino Fernández, presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, y de la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez.