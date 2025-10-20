La canción asturiana se une contra la ELA: un festival benéfico se celebra el jueves 23 en Laviana
Actuarán intérpretes de tonada, la Masa Coral y la Banda de Gaitas "Valle del Nalón"
L. Díaz
La Casa de Cultura de Pola de Laviana acoge este jueves 23 de octubre, desde las 19.00, la celebración de un "Gran festival benéfico" a favor de la Asociación ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) del Principado.
En la gala se podrá escuchar a lo mejor de la canción asturiana. Empezando por la Masa Coral de Laviana, y por la Banda de Gaitas "Valle del Nalón". Los cantantes de tonada estarán acompañados por el gaitero Antonio Esteban Medina. Los intérpretes serán José Tronco Valle (Cangas del Narcea), Raquel Gutiérrez (de La Cuesta Riba), Fernando Arduengo (Santoveña-Amieva), Águeda Riera (Villaviciosa), Rafa Díez (Arriondas), Eloy Cuello (Santa Bárbara) y Enrique Peláez (Soto de Lorío).
La presentadora será Nerea Augusto. Las entradas estarán disponibles en el Cidan, desde este lunes 20 de octubre, y el mismo día del festival, en la Casa de Cultura, desde una hora antes de su inicio.
Fila cero
Hay además una "fila cero", con un número de cuenta de la Caja Rural. Se trata del ES25 3059 0107 0623 9290 9020.
