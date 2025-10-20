Despertar la curiosidad por la ciencia y la creatividad: el centro de innovación del pozo Carrio de Laviana se abre a los estudiantes

Ls 51 alumnos de primero de la ESO del Instituto David Vázquez Martínez de Pola de Laviana fueron los primeros estudiantes en acudir al Centro de Innovación Carrio para participar en la jornada “Innovación en la naturaleza". Se trata de la primera vez que el Centro abre sus puertas a estudiantes, "con el objetivo de acercar la ciencia y la creatividad al público más joven y despertar en ellos la curiosidad por la innovación", explicaron desde Carrio."

Durante la visita, los estudiantes conocieron el Centro de Innovación Carrio, un proyecto para transformar el antiguo pozo minero de Carrio "en un entorno dinámico, innovador y sostenible, capaz de ofrecer oportunidades de futuro a los habitantes del medio rural asturiano". La jornada consistió en un taller impartido por la escuela de Biodiseño, en el que los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer qué es la biomímesis: la ciencia que se inspira en la naturaleza para crear inventos, materiales y sistemas sostenibles.

Estudiantes del IES David Vázquez Martínez de Pola de Laviana en el Pozo Carrio / LNE

"La ciudadanía constituye una parte clave de este proyecto de reindustrialización, y por eso la actividad del Centro de Innovación Carrio incorpora jornadas de puertas abiertas a la comunidad local. Algunos de estos estudiantes serán en el futuro los innovadores y tecnólogos que trabajen en el Centro. Con iniciativas como esta, buscamos implicarles en el proyecto desde sus inicios", señala Susana de La Fuente, del Centro de Innovación Carrio.

Primera jornada educativa

Esta primera jornada educativa marca el inicio de un programa de actividades con centros escolares. Próximamente, Carrio recibirá la visita del IES Padre Feijoo de Gijón, que participará en una nueva experiencia de aprendizaje en torno a la innovación y la sostenibilidad.

La jornada tuvo la colaboración de LaGranja_Lab, una iniciativa de Capsa Food, la gran empresa asturiana del sector agroalimentario y miembro de la Junta Directiva del Centro de Innovación Carrio, que desde su arranque está ejerciendo un papel tractor en la instalación.

Por el momento, el nuevo Centro de Innovación Carrio alberga dos proyectos pioneros en sus respectivos campos: Por un lado está el proyecto de agricultura minera, que explora el cultivo de vegetales y hongos en antiguas galerías mediante técnicas de hidroponía. El proyecto está desarrollado por la empresa asturiana Cantábrica Agricultura Urbana, con el apoyo del SERIDA (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario).

El segundo proyecto es la planta piloto de la empresa Entomo Agroindustrial, iniciativa que transforma biorresiduos en fertilizantes y proteínas mediante el uso de insectos, "contribuyendo a una economía circular y eficiente".