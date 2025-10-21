El CSIF justifica la impugnación del acuerdo de funcionarios en Laviana "por ser contrario a derecho"

El sindicato CSIF en Laviana ha salido al paso de las acusaciones de CCOO y UGT sobre la impugnación del Acuerdo de Funcionarios de Laviana, que acusaron a la Central Sindical Independiente de poner en riesgo los derechos de los trabajadores. Los portavoces de CSIF señalaron que la alegación "se hace en base a varios informes negativos de la Secretaría e Intervención municipal, lo cual no tiene por qué incomodar a estos otros sindicatos, si es que ellos han actuado de buena fe, con sujeción al ordenamiento jurídico y con propuestas de mejora para todo el personal municipal sin exclusiones".

Indica CSIF que "el acuerdo finalmente remitido a la autoridad competente es radicalmente diferente al que fue aprobado por la asamblea de trabajadores", e ironiza con que "no se sabe si por el camino de vuelta al Ayuntamiento se perdieron artículos y otros se modificaron de tal modo y manera que el actual texto parece sacado de una película de comedia que acaba en tragedia". Además, agrega que "que el Principado conceda el visto bueno a este acuerdo con tres informes expresos y desfavorables de la Secretaría municipal, y con prácticas contrarias a los derechos laborales, da que pensar".

Vulneración

Desde la central apuntan que el texto señala que "derechos ya consolidados y previstos en la normativa vigente, son condicionados en este acuerdo al visto bueno de la Jefatura de Servicio, con plazos de solicitud de 78 horas, que en ocasiones son de imposible previsión desvirtuando la razón de los días de libre disposición y el derecho a la conciliación personal y familiar". Además, indican que en el acuerdo ahora impugnado "se habla de horas extraordinarias realizadas con carácter 'habitual' y motivadas 'por actos previsibles', lo que pone de manifiesto la mala organización municipal, abonándose dichas horas con una cuantía igual a todos los grupos y categorías, sin tener en consideración las tablas salariales previstas en función pública, remitiéndose a un complemento específico de una RPT que no existe en este Ayuntamiento y que tanto CCOO como UGT, lo saben".

En su justificación, desde el CSIF siguen poniendo el foco en la pérdida de derechos, y en beneficios solo para algunos trabajadores del Ayuntamiento lavianés: "La ayuda social para familiares con discapacidad se eliminó lo cual perjudica directamente a trabajadores con estas cargas, y además se establecen pluses económicos en puestos concretos que benefician directamente a personas que participaron en la negociación, y no con carácter general".

Anulación

Para el sindicato, la solución está clara: "Es un acuerdo lesivo para los intereses de la clase trabajadora, y CSIF no está pidiendo que la gente devuelva el jornal que amparado en este documento ha recibido, pero sí que se declare su invalidez, por ser contrario a Derecho y que en su lugar nos sentemos a negociar con luz y taquígrafos". En este sentido, recordaron que "CSIF no quiere poner en riesgo la remuneración del personal municipal, como ocurrió en 2010, cuando CCOO impugnó el convenio y los trabajadores si tuvieron que reintegrar cobros indebidos, lo que supuso un grave contratiempo para éstos".

El sindicato también lanzó un mensaje para el Ayuntamiento, y denuncio que "Laviana está en rebeldía en cuanto a la ejecución de Sentencias que le condenaron al pago de indemnizaciones y salarios al personal, y que en uno de los casos la entidad local fue condenada por acoso a un trabajador municipal".