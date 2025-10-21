"Pa morrer de risa" en Laviana: este es el programa de su ciclo de teatro cómico asturiano

"Pa morrer de risa" es el título del Certamen de Teatro Amateur de Laviana, un ciclo organizado por el Ayuntamiento en colaboración con Feteas (Federación de Teatro Amateur del Principado de Asturias". Todas las obras podrán verse, entre octubre y noviembre, en la Casa de Cultura de la Pola. La primera fue la semana pasada, "A la romana", de la Compañía Asturiana de Comedias. Este viernes 24 será el turno de "Porque lo digo yo", de Teatro El Hórreo. Empezará a las 19.30 horas, las estradas estarán a la venta en el Cidan, y el mismo día de la representación en la Casa de Cultura desde una hora antes.

En total, el ciclo "Pa morrer de risa" ofrecerá seis obras teatrales, siempre en viernes, a las 19.30. Tras las dos primeras, el 7 de noviembre será el turno de "Más p'acá que p'allá", del grupo Padre Coll.

El día 14 la compañía Rosario Trabanco representará "Hay xente pa too", y el día 21 se verá "Espérote nel puertu", de Teatro Santa Bárbara. Finalmente, el 28 de noviembre se representará "La maxa la primer vez", del Grupo de Teatro Carbayín.

Para el miércoles 3 de diciembre quedará la entrega de galardones del ciclo, los "Premios Fumarea 2025".

En "Porque lo digo yo", la obra de esta semana, los valdesanos de Teatro El Hórreo cuentan la historia de un hombre que decide visitar al juez de paz para poner en orden una serie de asuntos. En cuanto entra en su despacho, "te das cuenta que, lejos de encontrar una solución, según va pasando el tiempo todo se complica cada vez más".