Atención lavianeses: el 29 de abril sonará la sirena de rotura de las presas, pero será una falsa alarma

El Ayuntamiento de Laviana ha publicado un aviso en el que anuncia a los vecinos que el próximo miércoles, 29 de octubre, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) hará sonar las sirenas de alarma por rotura de las presas de Tanes y Rioseco. Será un ejercicio, que empieza a tener carácter anual, por el cual se prueba si las sirenas funcionan correctamente.

Tal y como indican desde el Consistorio, "se producirá un primer sonido de inicio de emergencia y otro de fin". No habrá de qué preocuparse, será una "falsa alarma", solo una prueba. El Ayuntamiento llama a los vecinos a seguir con su actividad de forma habitual.

El primero de estos ensayos generales, que afectó a todos los concejos inundables por rotura de presas en Asturias, se realizó en octubre de 2022. Ya entonces la impresión general de los vecinos fue que pensaban que las alarmas "iban a tener más potencia". Las sirenas de los embalses de Tanes y Rioseco, colocadas en distintos puntos de Sobrescobio y Laviana, se habían instalado una década antes, y no fue hasta entonces cuando se probaron. Desde ese momento, las pruebas se han realizado de forma regular, una vez al año.