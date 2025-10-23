La música asturiana se vuelca con Palestina en un macroconcierto solidario en Laviana: estos son los artistas que componen el cartel definitivo

"Estamos sobrecogidos, emocionados, orgullosos". A Rocío Estepa, presidenta de la Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav) le cuesta encontrar adjetivos para calificar lo que va a ocurrir este sábado 25 de octubre en Pola de Laviana. La asociación quería organizar un evento solidario para recaudar fondos con los que apoyar a los niños de Gaza a través de Médicos sin fronteras pero la cosa ha crecido tanto que hace años que no se recuerda una concentración de músicos de tal calibre en Asturias. Nadie ha querido faltar a la cita y Laviana se convertirá en epicentro de la solidaridad y la cultura de Asturias. Si a principios de semana se hablaba de doce horas ininterrumpidas de música "ahora ya nos vamos a ir a las 14 horas", asegura Estepa. En los últimos días no han dejado de sumarse grupos.

El cartel de este jueves por la tarde, ya que nadie asegura que no se amplíe, incluye a "Silvidos y Gemidos" Ambás y Ramsés, "Guieldu", "Rellume", Lucía Alonso y Rodrígo Sturm, Silvia Joyanes, "Eskalón", "Rollu Folk", "Muzakeros", "Fusión Light", "Kordinaos", "Ún de Grao, "Fe de Ratas", "Cimarron", "Perro Blanco Blues", "Nuberu", Rodrigo Cuevas, Xuacu Amieva, "Tante y la Stroza", "Libre", "Trujas", "Sacavera", "Dixebra" y "Furia Dance Brigade". Este listado es también el orden de actuació. La participación del Ayuntamiento de Laviana permite instalar dos escenarios para que el tiempo de cambio entre los grupos sea el menor posible, aun así habrá unos minutos, entre cinco y siete, en los que se subirán al escenario distintas personalidades asturianas y palestinas.

Decenas de voluntarios

La organización cuenta también con el apoyo de 50 voluntarios y la participación de 70 comercios de Laviana que han donado productos para la gran cesta solidaria que se sorteará durante la jornada. Habrá también comida y bebida, que será de dónde salga el dinero que donarán a Médicos sin fronteras, ya que el concierto es gratuito, y se dispondrá una hucha, una "caja de resistencia" solidaria con Palestina.

La respuesta del comercio y la hostelería de Laviana ha llegado al punto de que los bares y restaurantes ya han garantizado la donación de más de mil bocadillos, empanadas y distintos productos que se venderán durante el concierto.

No hay disculpa para no estar el sábado en Laviana apoyando a la población Palestina. El propio Javimo le ha asegurado a Rocio Estepa "que solo habrá lluvias débiles un par de horas al caer la noche y luego dejará de llover". Además, tanto el concierto como los puntos de venta de comida y bebida están bajo una enorme carpa y varias jaimas.

Además, en el recinto estará también presente la ONG Asturias con Palestina, que venderá su "merchandising". Recogerán fondos para dos familias afincadas en Asturias, que trajeron a sus hijos para recibir tratamiento oncológico en la región. Protección Civil tendrá también su propio puesto, y en él colaborará la asociación local "Seliquín", que hará talleres y actividades infantiles.

El dinero recaudado se destinarán a incubadoras para bebés, y a sufragar kits de alimentos terapéuticos, que se proporcionan a los niños para tratar la malnutrición severa, extendida ahora a gran parte de los habitantes de la franja de Gaza. Pese al acuerdo inicial de paz, hay que recordar que los palestinos "ahora vuelven a una zona que es todo escombros", y necesitan más ayuda que nunca, subrayó Estepa.

La música arrancará a las 11.30 horas con un pasacalles de la Banda de Música de Laviana, que desembocará a mediodía en La Avenida y la plaza de los Ayuntamientos Democráticos, donde estarán los dos escenarios.