Los niños y adolescentes de Laviana, ejemplo para Unicef

El Consejo de la Infancia participa en un vídeo de la organización que explica cómo llevan sus propuestas, como el nuevo "skate park", ante el Ayuntamiento

Un momento de la grabación en el &quot;pumptrack&quot;

Un momento de la grabación en el "pumptrack" / Ayto Laviana

L. M. D.

Pola de Laviana

Los chavales del Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Laviana han sido elegidos por Unicef para grabar un vídeo en el que se ejemplifica cómo los niños y adolescentes pueden tomar parte en consejos activos y participativos. Junto a los lavianeses, también aparecerán en esta campaña jóvenes de Barcelona, Málaga y Paracuellos (Madrid).

Los vídeos se grabaron hace unos días, en distintas ubicaciones, como el "pumptrack" (circuito para bicis) del parque de la Pola, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y este Consejo. También se puso en funcionamiento este pasado sábado el "skate park", una reivindicación de los chavales desde hace tiempo que fructificó mediante una inversión de 90.000 euros.

Integrantes del Consejo, en el exterior del Cidan el día de la grabación.

Integrantes del Consejo, en el exterior del Cidan el día de la grabación. / Ayto de Laviana

En el vídeo, los niños y adolescentes "explicaron su trabajo, y cómo trasladan sus propuestas al Ayuntamiento". Otra de las iniciativas recientes fue la de realizar mejoras en los parques infantiles, unas obras que también están en macha.

