Asturias, paraíso natural (para los deportistas): Samuel Sánchez y Saúl Craviotto defienden en Laviana el atractivo de la región para atraer turismo a través del deporte

El grupo de desarrollo rural Alto Nalón, que abarca los concejos de Caso, Laviana y Sobrescobio, a lo largo de sus 25 años de trayectoria, han ejecutado 446 proyectos, con una inversión cercana a los 59 millones, de los cuales 20 proceden de ayudas europeas. De este modo, ha ayudado a generar más de 200 empleos y ha contribuido al mantenimiento de otros 425. Son datos aportados este viernes 24 de octubre por el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, durante la celebración en Pola de Laviana de ese primer cuarto de siglo del grupo de desarrollo rural y de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader).

Durante su intervención, el consejero anunció que su departamento ha recibido un total de 202 ayudas destinadas a fomentar el emprendimiento y la contratación en el medio rural. Marcelino Marcos ha destacado que el 58,9 por ciento de estos proyectos están liderados por mujeres.

En el marco del programa "tique rural", que ofrece ayudas de 50.000 euros para el emprendimiento autónomo, los once grupos de acción local que operan en Asturias han otorgado 183 subvenciones: 109 a mujeres y 74 a hombres. Por otro lado, la nueva línea de ayudas denominada "tique del asalariado", dotada con 20.000 euros, permitirá contratar a 19 personas: 10 mujeres y 9 hombres.

Deporte y naturaleza

Los 25 años de la Red Asturiana de Desarrollo Rural se celebraron en el CIDAN de Pola de Laviana con la jornada "Deporte y naturaleza: una combinación ganadora". Los concejos del Alto Nalón, Laviana, Sobrescobio y Caso, defendieron la actividad deportiva como motor económico en las zonas rurales. Así, el alcalde de Laviana, Julio García, puso como ejemplos los Senderos del Carbón, en su concejo; el trail de Sobrescobio, que lleva este fin de semana al concejo coyán a más de un millar de corredores de montaña de todo el mundo; y el uso lúdico y deportivo del embalse de Tanes, en Caso. "La unión de deporte y naturaleza genera actividad económica y además ayuda a conservar el territorio", afirmó García.

Participantes en la mesa redonda "Deporte y naturaleza: una combinación ganadora" en el Cidan de Pola de Laviana / D. O.

Para dar buena fe de que esa combinación es beneficiosa para las zonas rurales, expertos deportistas defendieron esa simbiosis. En la jornada participaron Samuel Sánchez (oro olímpico en ciclismo en 2008); Manuel Jorge Domínguez, exciclista profesional y olímpico en 1984; Saúl Craviotto, dos veces campeón, seis veces medallista olímpico; Greta García, corredora de montaña campeona de España; y Dimas Pereira, corredor de montaña, tres veces campeón estatal.

Samuel Sánchez y Saúl Craviotto

Samuel Sánchez tiene claro que "Asturias nos lo pone fácil" y alentó a quien lo quiera comprobar "a bajarse del coche, del tren o del autobús y mirar un poco el entorno". "Tenemos una de las zonas más bonitas de España para hacer deporte", proclamó. El ovetense defendió además que la zona rural de Asturias "no solo es un buen sitio para hacer deporte sino también para implantar empresas deportivas porque el deporte es un vector muy importante en la economía y no solo influye en la actividad física sino en pernoctaciones, en turismo, o en gastronomía". Por su parte, Craviotto subrayó como los deportistas "podemos ayudar a fomentar la actividad física y también a proteger y a cuidar el medio ambiente". El piragüista tiró de eslogan para asegurar que "Asturias es un paraíso natural para los deportistas" y centrándose en su actividad destacó que la región "lo tiene todo" para "ese contacto con el agua que está en mi ADN".

El turista que quiere Redes

Suni Torre, presidenta de la Asociación Redes Natural, incidió en que precisamente ese es el tipo de turista que busca el parque natural de Redes, en los concejos de Sobrescobio y Caso. "El deporte ya marca un perfil, el de un turista que ya tiene un interés previo en los espacios naturales", explicó Torre. Para ella, una zona como Redes busca ese tipo de cliente el que visita zonas protegidas. Por eso, entiende que esos espacios como Redes "necesitan desarrollar un producto de naturaleza, un producto no solo sostenible, sino que podamos hablar ya de productos ecoturistas". En este sentido, el EDP Sobrescobio Redes Trail es "una ventana al parque natural" que atrae a público no solo durante este fin de semana y que "favorece el desarrollo y la promoción del parque en cualquier época del año".