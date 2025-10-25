Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una brutal paliza en una pelea con un joven frente a un bar

Un vecino de Barredos (Laviana) ha fallecido en la mañana de este sábado tras resultar malherido horas antes al recibir una brutal paliza de un joven, tras un altercado que ambos tuvieron frente a un bar. La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, tiene identificado al joven, al que está buscando para tenerlo localizado y poder así actuar con agilidad en caso de que la autopsia determine que hay relación directa entre las heridas y la causa de la muerte.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del viernes, cuando el hombre, de 65 años y que llevaba tiempo jubilado de la mina (había trabajado en el pozo Carrio) tuvo un altercado con un joven de 24 años frente a un bar de Barredos.

Según el relato de los vecinos, en la pelea, el hombre recibió un brutal paliza. Sufrió numerosos golpes y patadas, e incluso fue golpeado con una vara. Pudo llegar por su propio pie, acompañado por un familiar, a su domicilio. Allí pasó la noche y falleció durante la mañana. La autopsia será clave para determinar si la muerte se produjo a causa de los golpes recibidos.

Investigación

El suceso ha provocado una gran conmoción en Barredos, donde la Guardia Civil ha estado a lo largo de la jornada de hoy recabando testimonios. Los agentes tienen identificado al joven y están tratando de dar con su paradero.