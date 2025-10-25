Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laviana se vuelca con el macroconcierto en apoyo de los niños de Gaza: "La respuesta de la gente ha sido brutal"

El objetivo es recaudar fondos para los pequeños a través de Médicos sin Fronteras

Público asistente a una de las actuaciones. |

Público asistente a una de las actuaciones. |

Miguel Ángel Gutiérrez

Pola de Laviana

Laviana se ha echado este sábado a la calle para participar en el festival musical solidario organizado por la Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav) para recaudar fondos con los que apoyar a los niños de Gaza a través de Médicos sin Fronteras.

Fueron catorce horas de música, de la mañana a la noche, en las que se recaudó dinero a través de la venta de comida, bebida y de un sorteo de una cesta solidaria.

La presidenta de Aulav, Rocío Estepa, hizo un primer balance "muy positivo" a última hora de la tarde, cuando aún quedaban artistas por subirse al escenario. "La respuesta ha sido brutal. Ha estado lleno desde que empezó, a mediodía", señaló Estepa, que añadió. "Lo guapo también es que no es la misma gente todo el tiempo. Al ser un evento tan largo está habiendo mucha rotación de personas que pasan por aquí".

La presidenta de Aulav indicó que "la gente está comprando y consumiendo, que es lo que nos interesa para sacar dinero para Médicos sin Fronteras, con lo cual estamos encantados. La gente se está volcando; está siendo algo exagerado".

Noticias relacionadas y más

Artistas

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, ha sumado el apoyo de una veintena de artistas, en un cartel compuesto por "Silvidos y Gemidos" Ambás y Ramsés, "Guieldu", "Rellume", Lucía Alonso y Rodrígo Sturm, Silvia Joyanes, "Eskalón", "Rollu Folk", "Muzakeros", "Fusión Light", "Kordinaos", "Ún de Grao", "Fe de Ratas", "Cimarron", "Perro Blanco Blues", "Nuberu", Rodrigo Cuevas, Xuacu Amieva, "Tante y la Stroza", "Libre", "Trujas", "Sacavera", "Dixebra" y "Furia Dance Brigade".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
  2. Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
  3. El grifo de Asturias, con poca agua: la sequía empieza a afectar a los embalses que dan de beber a la región, a poco más del 55% de su capacidad
  4. Pavimento nuevo y un aparcamiento provisional mientras duren las obras: así será la renovación de tres céntricas calles de El Entrego
  5. “Nos dejan tirados tras 30 años de trabajo”: los despedidos de la subcontrata de la térmica de La Pereda claman por una transición justa
  6. El empleo en La Pereda, en el punto de mira: Hunosa prescinde de 31 subcontratados que realizaban el mantenimiento de la térmica
  7. La familia minera llora al ingeniero Francisco Embil, directivo en Hunosa y profesor en la Escuela de Mieres
  8. El calor de la geotermia sofoca a las ratas en Mieres: los roedores abandonan sus tuberías y buscan nuevos barrios que colonizar

Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar

Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar

Laviana se vuelca con el macroconcierto en apoyo de los niños de Gaza: "La respuesta de la gente ha sido brutal"

Laviana se vuelca con el macroconcierto en apoyo de los niños de Gaza: "La respuesta de la gente ha sido brutal"

Asturias, paraíso natural (para los deportistas): Samuel Sánchez y Saúl Craviotto defienden en Laviana el atractivo de la región para atraer turismo a través del deporte

Asturias, paraíso natural (para los deportistas): Samuel Sánchez y Saúl Craviotto defienden en Laviana el atractivo de la región para atraer turismo a través del deporte

La música asturiana se vuelca con Palestina en un macroconcierto solidario en Laviana: estos son los artistas que componen el cartel definitivo

La música asturiana se vuelca con Palestina en un macroconcierto solidario en Laviana: estos son los artistas que componen el cartel definitivo

Los niños y adolescentes de Laviana, ejemplo para Unicef

Los niños y adolescentes de Laviana, ejemplo para Unicef

Atención lavianeses: el 29 de abril sonará la sirena de rotura de las presas, pero será una falsa alarma

Atención lavianeses: el 29 de abril sonará la sirena de rotura de las presas, pero será una falsa alarma

El CSIF justifica la impugnación del acuerdo de funcionarios en Laviana "por ser contrario a derecho"

El CSIF justifica la impugnación del acuerdo de funcionarios en Laviana "por ser contrario a derecho"

"Pa morrer de risa" en Laviana: este es el programa de su ciclo de teatro cómico asturiano

"Pa morrer de risa" en Laviana: este es el programa de su ciclo de teatro cómico asturiano
Tracking Pixel Contents