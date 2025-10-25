Laviana se vuelca con el macroconcierto en apoyo de los niños de Gaza: "La respuesta de la gente ha sido brutal"

Laviana se ha echado este sábado a la calle para participar en el festival musical solidario organizado por la Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav) para recaudar fondos con los que apoyar a los niños de Gaza a través de Médicos sin Fronteras.

Fueron catorce horas de música, de la mañana a la noche, en las que se recaudó dinero a través de la venta de comida, bebida y de un sorteo de una cesta solidaria.

La presidenta de Aulav, Rocío Estepa, hizo un primer balance "muy positivo" a última hora de la tarde, cuando aún quedaban artistas por subirse al escenario. "La respuesta ha sido brutal. Ha estado lleno desde que empezó, a mediodía", señaló Estepa, que añadió. "Lo guapo también es que no es la misma gente todo el tiempo. Al ser un evento tan largo está habiendo mucha rotación de personas que pasan por aquí".

La presidenta de Aulav indicó que "la gente está comprando y consumiendo, que es lo que nos interesa para sacar dinero para Médicos sin Fronteras, con lo cual estamos encantados. La gente se está volcando; está siendo algo exagerado".

Artistas

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, ha sumado el apoyo de una veintena de artistas, en un cartel compuesto por "Silvidos y Gemidos" Ambás y Ramsés, "Guieldu", "Rellume", Lucía Alonso y Rodrígo Sturm, Silvia Joyanes, "Eskalón", "Rollu Folk", "Muzakeros", "Fusión Light", "Kordinaos", "Ún de Grao", "Fe de Ratas", "Cimarron", "Perro Blanco Blues", "Nuberu", Rodrigo Cuevas, Xuacu Amieva, "Tante y la Stroza", "Libre", "Trujas", "Sacavera", "Dixebra" y "Furia Dance Brigade".