Laviana se vuelca con el macroconcierto en apoyo de los niños de Gaza: "La respuesta de la gente ha sido brutal"
El objetivo es recaudar fondos para los pequeños a través de Médicos sin Fronteras
Laviana se ha echado este sábado a la calle para participar en el festival musical solidario organizado por la Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav) para recaudar fondos con los que apoyar a los niños de Gaza a través de Médicos sin Fronteras.
Fueron catorce horas de música, de la mañana a la noche, en las que se recaudó dinero a través de la venta de comida, bebida y de un sorteo de una cesta solidaria.
La presidenta de Aulav, Rocío Estepa, hizo un primer balance "muy positivo" a última hora de la tarde, cuando aún quedaban artistas por subirse al escenario. "La respuesta ha sido brutal. Ha estado lleno desde que empezó, a mediodía", señaló Estepa, que añadió. "Lo guapo también es que no es la misma gente todo el tiempo. Al ser un evento tan largo está habiendo mucha rotación de personas que pasan por aquí".
La presidenta de Aulav indicó que "la gente está comprando y consumiendo, que es lo que nos interesa para sacar dinero para Médicos sin Fronteras, con lo cual estamos encantados. La gente se está volcando; está siendo algo exagerado".
Artistas
El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, ha sumado el apoyo de una veintena de artistas, en un cartel compuesto por "Silvidos y Gemidos" Ambás y Ramsés, "Guieldu", "Rellume", Lucía Alonso y Rodrígo Sturm, Silvia Joyanes, "Eskalón", "Rollu Folk", "Muzakeros", "Fusión Light", "Kordinaos", "Ún de Grao", "Fe de Ratas", "Cimarron", "Perro Blanco Blues", "Nuberu", Rodrigo Cuevas, Xuacu Amieva, "Tante y la Stroza", "Libre", "Trujas", "Sacavera", "Dixebra" y "Furia Dance Brigade".
Suscríbete para seguir leyendo
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- El grifo de Asturias, con poca agua: la sequía empieza a afectar a los embalses que dan de beber a la región, a poco más del 55% de su capacidad
- Pavimento nuevo y un aparcamiento provisional mientras duren las obras: así será la renovación de tres céntricas calles de El Entrego
- “Nos dejan tirados tras 30 años de trabajo”: los despedidos de la subcontrata de la térmica de La Pereda claman por una transición justa
- El empleo en La Pereda, en el punto de mira: Hunosa prescinde de 31 subcontratados que realizaban el mantenimiento de la térmica
- La familia minera llora al ingeniero Francisco Embil, directivo en Hunosa y profesor en la Escuela de Mieres
- El calor de la geotermia sofoca a las ratas en Mieres: los roedores abandonan sus tuberías y buscan nuevos barrios que colonizar