El forense confirma que el vecino de Barredos (Laviana) murió a causa de la paliza recibida la víspera en la terraza de un bar: el presunto agresor de “Lupo” se enfrenta a un delito de homicidio

El Instituto de Medicina Legal de Asturias ha dictaminado que la muerte del vecino de Barredos (Laviana), fallecido a última hora de la mañana del sábado, fue causada por las lesiones que sufrió tras recibir una paliza la tarde anterior en las inmediaciones de un bar de la localidad. La Guardia Civil ha confirmado que el informe establece lo que en la jerga forense se denomina “etiología homicida”, es decir, que la muerte fue causada por otra persona.

Detención y cargos

El presunto autor de la agresión lleva detenido desde la tarde del domingo. Inicialmente se le imputaron lesiones, pero ahora se enfrenta a un delito de homicidio, que según el Código Penal español no conlleva una condena inferior a 10 años, pudiendo reducirse a entre 5 y 7 años si existen circunstancias atenuantes como arrebato, confesión espontánea, reparación del daño o alteraciones mentales, incluida la intoxicación.

Detalles de la agresión

El vecino fallecido, de 65 años, recibió la paliza el viernes por la tarde, alrededor de las siete, en la terraza de un bar de Barredos. Testigos relatan que el agresor, un joven de unos 25 años conocido como “El Portugués”, golpeó a la víctima y continuó atacándolo con patadas y un bastón una vez cayó al suelo.

Tras la agresión, Cristino Prendes logró llegar a su domicilio con ayuda de un familiar. Su mujer no se encontraba en casa y no dio la alarma al creer que su marido había bebido. Durante la noche, cayó al intentar levantarse y fue hallado fallecido a la mañana siguiente.

Cristino Prendes. / .

Reacción vecinal

El pueblo estaba muy exaltado tras la noticia. Algunos vecinos buscaron al agresor por su cuenta, mientras otros mediaron para calmar los ánimos. La indignación es mayor entre los allegados a “Lupo”: “Si alguien que no está bien te molesta, lo que tiene que hacer es marcharse, nunca darle una paliza de muerte”.

El agresor

El joven detenido llevaba pocos meses residiendo en Barredos y tenía pocos afectos entre los vecinos de toda la vida. Inicialmente imputado por lesiones, ahora podría enfrentar cargos por homicidio tras confirmarse la etiología homicida.

Muy conocido

Cristino Prendes era una persona muy conocida en Barredos. En su juventud trabajó en el pozo Carrio. "Se jubiló bastante joven debido a sus trastornos mentales", explican los vecinos de la localidad. En su momento tuvo problemas de adicción con las drogas. "Estuvo varias veces a tratamiento y logró salir de ese mundo. Desde hace bastante años estaba alejado de las drogas". Quienes lo conocen bien afirman que la convivencia con "Lupo", como todos le llaman, nunca ha sido fácil, pero subrayan que era una persona en el fondo muy querida en el pueblo. "Muchas veces resultaba pesado, molesto y fastidioso, pero bastaba con alejarse y ya estaba. Nunca fue agresivo y le encantaban los animales".

Los vecinos de Barredos estaban este sábado muy exaltados. Algunos incluso estuvieron buscando por su cuenta al "Portugués" para, por así decirlo, "ajustarle las cuentas". Otros vecinos mediaron al final para calmar los ánimos. No obstante, el sentimiento de rabia era evidente entre los más allegados a Cristino Prendes. "Si alguien que no está bien te molesta, lo que tiene que hacer es marcharte, nunca darle una paliza de muerte".