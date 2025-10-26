Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: "Le golpeó sin parar; se ensañó con él"

Un vecino de Barredos (Laviana), de 65 años y muy conocido en el pueblo, falleció la mañana de ayer tras haber recibido, la tarde del viernes, una paliza durante una pelea con un joven de unos 25 años. Ambos discutieron junto a la terraza de un bar de la localidad. Los testigos apuntan que el agresor golpeó a su oponente y, una vez en el suelo, continuó dándole patadas "al tiempo que también le apaleaba con una especie de bastón". "La verdad es que se ensañó", declararon a este diario vecinos que presenciaron los hechos.

La calle donde se produjo la pelea, con la Guardia Civil al fondo hablando con vecinos. | D. M.

A última hora de la tarde de ayer, la Guardia Civil detuvo al joven por un presunto delito de lesiones. Será la autopsia la que establezca si la imputación pasa a mayores en caso de que establezca relación entre las lesiones causadas en la reyerta y las causas de la muerte. En ese supuesto, lo más probable es que el detenido pase a ser acusado de homicidio. El agresor, conocido popularmente como "El Portugués", lleva residiendo en Barredos pocos meses.

La víctima falleció en su casa, situada a unos 300 metros del lugar del incidente. Cristino Prendes, conocido por todos como "Lupo", necesitó la ayuda de un familiar para llegar a su domicilio debido a las lesiones causadas por los golpes. En ese momento, su mujer no se encontraba en el piso y todo indica que él se acostó. Según explican allegados cercanos, la mujer, una vez en la vivienda, pensó que su marido había bebido y no dio la alarma. Al parecer, durante la noche, él llegó a caer al suelo al intentar levantarse de la cama. Finalmente, la familia llamó al servicio de emergencias ya a la mañana siguiente. Los servicios sanitarios poco pudieron hacer más allá de certificar la defunción.

Posible hemorragia

A la espera de lo que dictamine la autopsia, la familia señala que todos los indicios apuntan a una hemorragia cerebral. No obstante, este extremo no está confirmado oficialmente. La causa del deceso aclarará si existe relación entre los golpes que Cristino Prendes recibió durante la pelea y su fallecimiento horas más tarde. Será entonces cuando la investigación determine qué rumbo tomar.

La pelea ocurrió sobre las siete de la tarde del viernes. Los dos involucrados coincidieron en la terraza del citado bar de Barredos. Los testigos no aclaran con precisión las causas del enfrentamiento. La versión más extendida es que el fallecido chocó con el joven. Cristino Prendes era un minero jubilado por problemas mentales y en tratamiento. "Suele ir bastante volado", apunta un conocido. Otros lo definen en la misma línea, aunque con más afecto: "Tuvo problemas con las drogas en el pasado y llevaba unas semanas algo alterado, pero nunca ha sido violento, aunque es cierto que muchas veces su comportamiento resultaba extraño".

Tras el roce, el joven acusó al jubilado de haberle tirado el vaso al suelo. "A partir de ahí se volvió muy violento. Le golpeó sin parar y, cuando estaba en el suelo, siguió dándole patadas". Los testigos explican también que el agresor utilizó una vara o un bastón sin cesar en su ataque hasta que Cristino Prendes logró finalmente huir.

"Recibió muchos golpes y se le veía muy magullado, pero nadie pensó que podría acabar muerto horas después", apuntan los vecinos como explicación de que nadie avisara a las fuerzas del orden ni a los servicios sanitarios. "Hay quien dice que Lupo se negó a ir al centro médico", indican en Barredos. Tras pasar una mala noche, Cristino Prendes falleció a la mañana siguiente en su domicilio.

Muy conocido

Cristino Prendes era una persona muy conocida en Barredos. En su juventud trabajó en el pozo Carrio. "Se jubiló bastante joven debido a sus trastornos mentales", explican los vecinos de la localidad. En su momento tuvo problemas de adicción con las drogas. "Estuvo varias veces a tratamiento y logró salir de ese mundo. Desde hace bastante años estaba alejado de las drogas". Quienes lo conocen bien afirman que la convivencia con "Lupo", como todos le llaman, nunca ha sido fácil, pero subrayan que era una persona en el fondo muy querida en el pueblo. "Muchas veces resultaba pesado, molesto y fastidioso, pero bastaba con alejarse y ya estaba. Nunca fue agresivo y le encantaban los animales".

Los vecinos de Barredos estaban este sábado muy exaltados. Algunos incluso estuvieron buscando por su cuenta al "Portugués" para, por así decirlo, "ajustarle las cuentas". Otros vecinos mediaron al final para calmar los ánimos. No obstante, el sentimiento de rabia era evidente entre los más allegados a Cristino Prendes. "Si alguien que no está bien te molesta, lo que tiene que hacer es marcharte, nunca darle una paliza de muerte".

El joven que golpeó al fallecido horas antes de su fallecimiento lleva muy poco tiempo residiendo a Barredos. En la localidad tiene pocos afectos, al menos entre los vecinos de toda la vida.

Una pelea en pleno centro de la localidad y a la luz del día

La pelea comenzó en la terraza de un bar situado en la carretera general que atraviesa la localidad de Barredos, en el concejo de Laviana. Eran aproximadamente las siete de la tarde y Cristino Prendes era cliente habitual del establecimiento. Los dos implicados se conocían, aunque sin mediar amistad. Los testigos afirman que Cristino Prendes apenas pudo presentar resistencia. Los golpes le tiraron al suelo, donde siguió recibiendo patadas y palazos. En un momento dado, ya muy magullado, pudo huir, aunque se quedó un tiempo por los alrededores hasta que un familiar lo llevo a casa.