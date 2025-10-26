Respuesta ciudadana a la paliza mortal en Laviana: los vecinos convocan una protesta ante la "inseguridad" en Barredos

La asociación de vecinos de Barredos ha convocado para el próximo miércoles una concentración ante "la inseguridad ciudadana que vive el pueblo de Barredos" y de "repulsa" por la muerte de Cristino Prendes. El presidente de la plataforma, Alberto Rubio, explicó que el propósito es organizar un encuentro de "dolor y reivindicación". Al respecto, puntualizó que "no queremos que nadie haga un mal uso de esta concentración, pero en ocasiones hay que tomar medidas con tranquilidad y mesura para evitar que en el futuro la tensión pueda dispararse y haya exaltados que aprovechan la circunstancia para lanzar mensajes equivocados".

La concentración será a las cinco de la tarde en la plaza de la iglesia. Los vecinos llevan tiempo denunciando problemas de seguridad ciudadana y piden más vigilancia policial.

Reclamación de Foro Asturias

Los responsables de Foro Laviana también denuncian "la situación de inseguridad que sufrimos en el valle y que sin tener que echar mucho la vista atrás nos lleva a recordar un turbulento verano 2023 de altercados que incluyeron la destrucción de un autobús urbano, la sucesión de robos por todo el Alto Nalón a la que pudo poner fin la Guardia Civil meses después o el continuo menudeo de droga que es patente, palpable y habitual, sin freno alguno, en diversos puntos críticos de nuestros concejos". Foro pide más medios para la Policía Local y la Guardia Civil.

"Esta situación no es nueva, llevamos años sufriéndola y no vemos en Delegación de Gobierno ninguna implicación ni preocupación que de pie a solucionarla", señala el edil Roberto Vázquez.