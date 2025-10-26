Respuesta ciudadana a la paliza mortal en Laviana: los vecinos convocan una protesta ante la "inseguridad" en Barredos
La concentración será este miércoles a las cinco de la tarde en la plaza de la iglesia
La asociación de vecinos de Barredos ha convocado para el próximo miércoles una concentración ante "la inseguridad ciudadana que vive el pueblo de Barredos" y de "repulsa" por la muerte de Cristino Prendes. El presidente de la plataforma, Alberto Rubio, explicó que el propósito es organizar un encuentro de "dolor y reivindicación". Al respecto, puntualizó que "no queremos que nadie haga un mal uso de esta concentración, pero en ocasiones hay que tomar medidas con tranquilidad y mesura para evitar que en el futuro la tensión pueda dispararse y haya exaltados que aprovechan la circunstancia para lanzar mensajes equivocados".
La concentración será a las cinco de la tarde en la plaza de la iglesia. Los vecinos llevan tiempo denunciando problemas de seguridad ciudadana y piden más vigilancia policial.
Reclamación de Foro Asturias
Los responsables de Foro Laviana también denuncian "la situación de inseguridad que sufrimos en el valle y que sin tener que echar mucho la vista atrás nos lleva a recordar un turbulento verano 2023 de altercados que incluyeron la destrucción de un autobús urbano, la sucesión de robos por todo el Alto Nalón a la que pudo poner fin la Guardia Civil meses después o el continuo menudeo de droga que es patente, palpable y habitual, sin freno alguno, en diversos puntos críticos de nuestros concejos". Foro pide más medios para la Policía Local y la Guardia Civil.
"Esta situación no es nueva, llevamos años sufriéndola y no vemos en Delegación de Gobierno ninguna implicación ni preocupación que de pie a solucionarla", señala el edil Roberto Vázquez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
- Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- El grifo de Asturias, con poca agua: la sequía empieza a afectar a los embalses que dan de beber a la región, a poco más del 55% de su capacidad
- Pavimento nuevo y un aparcamiento provisional mientras duren las obras: así será la renovación de tres céntricas calles de El Entrego
- “Nos dejan tirados tras 30 años de trabajo”: los despedidos de la subcontrata de la térmica de La Pereda claman por una transición justa
- El empleo en La Pereda, en el punto de mira: Hunosa prescinde de 31 subcontratados que realizaban el mantenimiento de la térmica