Respuesta ciudadana a la paliza mortal en Laviana: los vecinos convocan una protesta ante la "inseguridad" en Barredos

La concentración será este miércoles a las cinco de la tarde en la plaza de la iglesia

La calle en la que se produjo la pelea.

La calle en la que se produjo la pelea. / D. M.

David Montañés

Barredos (Laviana)

La asociación de vecinos de Barredos ha convocado para el próximo miércoles una concentración ante "la inseguridad ciudadana que vive el pueblo de Barredos" y de "repulsa" por la muerte de Cristino Prendes. El presidente de la plataforma, Alberto Rubio, explicó que el propósito es organizar un encuentro de "dolor y reivindicación". Al respecto, puntualizó que "no queremos que nadie haga un mal uso de esta concentración, pero en ocasiones hay que tomar medidas con tranquilidad y mesura para evitar que en el futuro la tensión pueda dispararse y haya exaltados que aprovechan la circunstancia para lanzar mensajes equivocados".

La concentración será a las cinco de la tarde en la plaza de la iglesia. Los vecinos llevan tiempo denunciando problemas de seguridad ciudadana y piden más vigilancia policial.

Reclamación de Foro Asturias

Los responsables de Foro Laviana también denuncian "la situación de inseguridad que sufrimos en el valle y que sin tener que echar mucho la vista atrás nos lleva a recordar un turbulento verano 2023 de altercados que incluyeron la destrucción de un autobús urbano, la sucesión de robos por todo el Alto Nalón a la que pudo poner fin la Guardia Civil meses después o el continuo menudeo de droga que es patente, palpable y habitual, sin freno alguno, en diversos puntos críticos de nuestros concejos". Foro pide más medios para la Policía Local y la Guardia Civil.

"Esta situación no es nueva, llevamos años sufriéndola y no vemos en Delegación de Gobierno ninguna implicación ni preocupación que de pie a solucionarla", señala el edil Roberto Vázquez.

