Barredos (Laviana) despide entre lágrimas y aplausos a Lupo, fallecido tras recibir una paliza en la terraza de un bar: "Tenía un corazón muy grande"

"Esto no tenía que haber pasado". Decenas de vecinos de Barredos (Laviana) se reunieron este lunes en la iglesia parroquial para despedir a Cristino Prendes, conocido como "Lupo", el hombre que falleció el pasado sábado en su casa tras recibir horas antes una paliza en la terraza de un bar. Hubo aplausos a la entrada y salida del féretro, lágrimas y una mezcla de dolor, indignación e impotencia por lo ocurrido.

Desde minutos antes de la una de la tarde, el exterior de la iglesia de Barredos estaba lleno de vecinos arropando a la familia. Cuando el féretro salió del coche fúnebre, los asistentes empezaron a aplaudir de forma espontánea.

El párroco de Barredos, José Avelino Barboza, dedicó unas emotivas palabras al fallecido, "una persona que tenía un corazón muy grande, muy amplio, muy generoso y lleno de caridad". "Hemos recibido un golpe grandísimo y nos duele en el fondo del corazón. Parece que esta experiencia nos ha arrancado el pellejo del alma. Estas cosas son las que nos hieren también como sociedad, también como familia".

Barboza expresó que el daño "es irreparable, pero de lo que no podemos dudar nunca es justamente de que Dios, a pesar de que tenemos el corazón herido, nunca se cansa de amarnos. También es de alabar, es de bendecir, es de agradecer la presencia de tantas personas que hemos querido a nuestro hermano Lupo, una persona muy cercana y muy solidaria".

"Es justo también", prosiguió el párroco, "alabar a tantos amigos por estar con los familiares en un momento tan doloroso y tan especial. Y mis palabras también para los familiares, que miréis a Jesús, con quien nuestro hermano, con esta partida tan violenta, se ha unido".

Recordó el sacerdote que el fallecido "tenía un perrín y cuántas veces frente de la iglesia para pasearlo. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Lupo porque era una persona que tenía un corazón muy grande, muy amplio, muy generoso. Lleno de caridad. Y así como fue en esta tierra nuestro hermano, tan bondadoso, tan generoso y tan lleno de amor, que en la eternidad el Señor le colme con el premio eterno". La salida del féretro de la iglesia también estuvo acompañada de aplausos.

Autopsia

El presunto autor de los hechos lleva detenido desde última hora de la tarde del domingo. Inicialmente, se le atribuyeron cargos por lesiones, pero ahora, a la espera de que sea puesto a disposición judicial, se podrían enfrentar, además, a un delito de homicidio, que según el Código Penal español conlleva una condena de al menos 10 años de cárcel, pudiendo quedar reducida a entre 5 y 7 si existen circunstancias atenuantes como arrebato, confesión espontánea, reparación del daño o estado mental alterado, incluida la intoxicación.

El Instituto de Medicina Legal de Asturias dictaminó este domingo que la muerte de Prendes, fallecido a última hora de la mañana del sábado, fue causada por las lesiones que sufrió tras recibir una paliza la tarde anterior en las inmediaciones de un bar de la localidad. Fuentes de la investigación confirmaron que el concluyente informe establece lo que en la jerga forense se denomina "etiología homicida". Traducido a un lenguaje más coloquial, los forenses han determinado que la muerte ha sido causada por otra persona.

Concentración

La asociación de vecinos de Barredos ha convocado para este miércoles 29 de octubre una concentración ante "la inseguridad ciudadana que vive el pueblo de Barredos" y de "repulsa" por la muerte de Cristino Prendes. La concentración será a las cinco de la tarde en la plaza de la iglesia. Los vecinos llevan tiempo denunciando problemas de seguridad ciudadana y piden más vigilancia policial.