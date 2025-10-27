Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: "Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia"

"Espero que se haga justicia, ya que no se puede decir que esto haya sido una pelea. Se ensañaron con él", apuntaba en la tarde de ayer la viuda de Cristino Prendes tras conocer el aclaratorio resultado de la autopsia. El Instituto de Medicina Legal de Asturias había dictaminado unas horas antes que la muerte del vecino de Barredos (Laviana) fallecido a última hora de la mañana del sábado fue causada por las lesiones que sufrió tras recibir una paliza la tarde anterior en las inmediaciones de un bar de la localidad. Fuentes de la investigación confirmaron que el concluyente informe establece lo que en la jerga forense se denomina "etiología homicida". Traducido a un lenguaje más coloquial, los forenses han determinado que la muerte ha sido causada por otra persona.

En este caso, el presunto autor lleva detenido desde última hora de la tarde del domingo. Inicialmente se le atribuyeron cargos por lesiones, pero ahora se enfrenta, además, a un delito de homicidio, que según el Código Penal español conlleva una condena de al menos 10 años de cárcel, pudiendo quedar reducida a entre 5 y 7 si existen circunstancias atenuantes como arrebato, confesión espontánea, reparación del daño o estado mental alterado, incluida la intoxicación.

"Ahora estaba en su mejor momento, no se merecía esto"

Cuando "Lupo", como todos le llaman, llegó a casa, su esposa no estaba en el domicilio. "Cuando llegué estaba en la cama acurrucado". Al percatarse de que no se encontraba bien quiso llamar a los servicios de emergencia: "Él me decía que estaba bien, que se recuperaría". Pero no fue así. Las heridas que sufrió la tarde anterior terminaron por causarle la muerte.

En Barredos la conmoción que se hizo tangible tras conocerse el fatal desenlace se ha tornado en indignación. "A una persona no se le pueda dar una paliza de muerte simplemente por molestar", apuntaba ayer un familiar del fallecido. "El autor se ensañó con una violencia que nos se puede permitir", recalcaba otro allegado. "En la sociedad no puede haber cabida para animales de este calibre", añadía, muy afectado, un amigo de "Lupo".

Testimonios sobrecogedores

La familia, abatida por la pérdida, aún no ha tenido un respiro para reflexionar y recabar todo los datos sobre lo sucedido. Entre los más allegados empieza a calar el convencimiento de que el detenido por la mortal agresión no actúo solo. "Hay muchos testigos que vieron como uno de sus amigos fue al coche para recoger el palo con el que se golpeó brutalmente a Lupo", señalan amistadas muy próximas a la familia. "Mientras ‘El Portugués’ –apodo del detenido– golpeaba, otros lo alentaban a seguir pegando". Los testimonios son sobrecogedores. Hay testigos que afirman que escucharon a algunos de los presentes gritar "¡mátalo!". La investigación abierta por la Guardia Civil deberá determinar lo que realmente pasó, ya que también hay testigos, más próximos al detenido, que afirman que fue el fallecido quien inicio la reyerta. Sostienen que fue una simple pelea.

En Barredos la muerte de "Lupo" ha generado una enorme consternación. "Aquí todos nos conocemos, somos una comunidad pequeña y este tipo de violencia no se puede permitir", apuntaba ayer un grupo vecinos. Aunque en la localidad no todos ven igual lo sucedido, el sentir general entre las familias con más arraigo, la que conocen al fallecido de toda la vida, es que Prendes fue golpeado de una manera "iracunda y desmedida".

El fallecido, de 65 años, recibió la paliza el viernes por la tarde, alrededor de las siete, en la terraza de un bar. Testigos relatan que el agresor, un joven de unos 25 años conocido como "El Portugués", golpeó a la víctima y continuó atacándolo con patadas y un bastón una vez cayó al suelo.

Cristino Prendes. / Cedida a LNE

La familia está destrozada y no entiende la reacción violenta del agresor. Los amigos tampoco: "Lupo era en ocasiones muy pesado, pero una gran persona. Era muy querido, y cuando molestaba bastaba con alejarse un poco y el problema se acababa".

Los problemas mentales de la víctima y antiguas adiciones, que le llevaron a retirarse de la mina, eran conocidos por todos y en el pueblo nadie los tenían en cuenta: "A una persona no se la puede juzgar por su pasado. Lupo era cariñoso y buena gente. Es una barbaridad lo que le ha sucedido", apunta una amiga. "Estaba en su mejor momento, orgulloso de haber superado los problemas y de haber formado una familia. Esto es muy doloroso y el responsable debe pagar", destaca por su parte un allegado muy cercano.

Cristino Prendes era muy popular en Barredo, donde le aceptaban con sus extravagancias. Colaboraba con la asociación de vecinos: "Era muy servicial y atento; podías contar con él para todo. Y cuando le baba un aire de los suyos, bastaba con no hacerle caso", apunta Alberto Rubio, presidente de la plataforma.

"Ha sido terrible", dice la viuda

"Ha sido terrible. No se merecía esto", recalca la viuda. La víctima falleció en su casa, situada a unos 300 metros del lugar del incidente. Cristino Prendes necesitó la ayuda de un familiar para llegar a su domicilio debido a las lesiones causadas por los golpes.

El joven detenido lleva pocos meses residiendo en Barredos y tiene pocos afectos entre los vecinos de toda la vida. Inicialmente imputado por lesiones, ahora deberá enfrentar cargos por homicidio tras confirmarse la etiología homicida.

La iglesia parroquial de Barredos acogerá hoy lunes, a la una, el funeral por Cristino Prendes. El cadáver no puede ser incinerado por mandato judicial ante la posibilidad de que se requiera una autopsia exhumatoria.