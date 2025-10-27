"Hay seis millones de refugiados palestinos, este premio nos da energía para seguir": los galardones Emilio Barbón, solidarios con Gaza

Seis millones de palestinos son refugiados. Están en países como Siria, Líbano y Jordania. 1,2 millones de habitantes de Gaza han engrosado en los últimos meses a esa cifra. Para intentar coordinar e impulsar la ayuda necesaria para ellos, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) cuenta con 30.000 trabajadores. Para todos ellos es el premio de la Fundación Emilio Barbón que se entregó este lunes en Pola de Laviana, y que reconoce el trabajo de esta organización. "Ha sido la encargada de garantizar el acceso a educación, sanidad, ayuda humanitaria y servicios sociales a los refugiados y refugiadas de Palestina. Una población que vive acogida en Siria, Líbano, Jordania y el territorio palestino ocupado (la franja de Gaza y Cisjordania)", destacaron desde el jurado del premio Barbón.

Raquel Martí, Julio Garcia, Adrián Barbón, José Vicente Barbón y Helena Llaneza, en el acto. / M. Á. G.

En el acto de entrega del galardón estuvo la directora ejecutiva de UNRWA en España, Raquel Martí. Con ella, el presidente de la Fundación, José Vicente Barbón; el presidente del Principado, Adrián Barbón; el alcalde de Laviana, Julio García, y la secretaria del jurado, Helena Llaneza.

Raquel Martí

Raquel Martí fue clara. Los trabajadores de la Agencia para los Refugiados de Palestina "han sufrido las bombas, las pérdidas de sus familiares, la destrucción de sus hogares, han sido desplazados. Y pese a todo, todas las mañanas se levantaron y siguieron trabajando, prestando sus servicios a la población palestina". "Es reconfortante", añadió, "recibir un premio así", que reconoce el trabajo tan duro de estos años. Recordó Martí que "380 compañeros han sido asesinados por las bombas israelíes. La agencia ha pasado un periodo realmente dramático y complicado", por lo que el galardón "confirma que estamos haciendo un buen trabajo, y reafirma nuestra labor para seguir haciéndolo. En Gaza queda mucho recorrido para que la población recupere su vida".

Antes del conflicto, la UNRWA se encargaba de la educación de 250.000 niños y de la salud de 1,2 millones de personas, además de la distribución de alimentos y del apoyo psicosocial a la población. "Ahora lo que estamos haciendo es intentar restituir el aprendizaje. Lamentablemente, no podemos hablar de vuelta al cole, porque no hay colegios a los que regresar". Están abriendo espacios temporales a los que ya acuden 20.000 chavales. Pero lo más urgente "es darles apoyo psicológico. Los niños y niñas están gravemente traumatizados".

También están "reabriendo las clínicas" en los pocos edificios que todavía pueden acoger estos equipamientos. "Se atiende a unas 16.000 personas diarias. Hay más de 5.000 amputados sin tratamiento médico ni rehabilitación. Hay explosivos sin detonar. Solo en las escuelas de la UNRWA hay 70.000 personas refugiadas", subrayó Raquel Martí. "Este premio nos anima a perseverar en la defensa de estas personas", y subrayó la "generosidad" del pueblo asturiano con Palestina.

Más intervenciones

José Vicente Barbón, por su parte, aseveró que las atrocidades "cometidas por Israel con Palestina no tienen parangón. Es como si los palestinos no fueran personas". Tuvo además el presidente de la Fundación Emilio Barbón un sentido recuerdo para José Antonio Santaclara, fundador de Siloé, organización premiada en 2018, y fallecido recientemente. Julio García indicó que la UNRWA trabaja con una población "que se ha visto asediada y masacrada", en unas condiciones muy complicadas. "La humanidad no puede quedarse callada y cruzada de brazos ante esta barbarie", añadió el Alcalde.

El presidente del Principado calificó lo ocurrido en Gaza como "un genocidio, no cabe otra palabra", y señaló que "en un espacio similar al de Siero y Llanera juntos hay dos millones de personas. Imaginad cómo es la situación". Ya por la mañana, Barbón había mantenido un encuentro con Raquel Martí, comprometiendo 200.000 euros de ayuda para la población de Gaza.

El acto, que se celebró en la Casa de Cultura de Pola de Laviana, fue presentado por el periodista Roberto Pato y contó con el colofón musical de la Masa Coral de Laviana.