El macroconcierto de Laviana en apoyo a los niños de Gaza recauda más de 10.000 euros: "Fue grandioso"

Éxito de afluencia y de recaudación del festival musical solidario organizado por la Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav), con la colaboración del Ayuntamiento, para recaudar fondos con los que apoyar a los niños de Gaza a través de Médicos sin Fronteras. A falta del cálculo definitivo, una vez que se haga frente a gastos organizativos, los promotores aseguran que la recaudación ha sido superior a los 10.000 euros.

En el festival los asistentes pudieron disfrutar de catorce horas de música, de la mañana a la noche, en las que se recaudó dinero a través de la venta de comida, bebida y de un sorteo de una cesta solidaria. "La respuesta de la gente ha sido muy buena. La rifa de la cesta solidaria se vendió íntegra. Eran mil papeletas a dos euros y a las cinco de la tarde ya estaba todo vendido", relató Rocío Estepa, presidenta de Aulav, que añadió: "De la hucha solidaria se sacaron más de 2.300 euros. Y a eso hay que sumar lo que se consumió".

En el festival, participaron de forma altruista, la banda de Música de Laviana, "Silvidos y Gemidos" Ambás y Ramsés, "Guieldu", "Rellume", Lucía Alonso y Rodrígo Sturm, Silvia Joyanes, "Eskalón", "Rollu Folk", "Muzakeros", "Fusión Light", "Kordinaos", "Ún de Grao", "Fe de Ratas", "Cimarron", "Perro Blanco Blues", "Nuberu", Rodrigo Cuevas, Xuacu Amieva, "Tante y la Stroza", "Libre", "Trujas", "Sacavera", "Dixebra" y "Furia Dance Brigade", además de algún artista que se sumó de forma improvisada, como Ramón Blanco, de "Los Berrones".

Artistas

"Los músicos nos daban las gracias y nosotros les decíamos que teníamos que darles las gracias a ellos, que vinieron sin cobrar y perdieron de estar en otro sitio dando un concierto", señaló Rocío Estepa, que relató una anécdota como ejemplo del compromiso de los artistas participantes: "El batería de Dixebra vino con una mano morada porque se había caído unas horas antes. Y ahí estuvo tocando la batería con una sola mano. La verdad es que fue un evento grandioso".

La presidenta de Aulav también explicó que, a lo largo de las catorce horas que duró el evento subieron al escenario a mostrar su apoyo "periodistas, académicos de la llingua, profesores universitarios, consejeros del Principado, alcaldes, vicealcaldes... Todo el mundo tuvo voz, pero más allá de sus cargos eran todo personas aterrorizadas con lo que está sucediendo en Gaza".

Asistentes al festival. / LNE

Junto a la propia Rocío Estepa, participaron directamente en la organización del evento Pablo Vázquez, Suni Buelga y Elisabeth Montequín, con el apoyo de voluntarios. También colaboró estrechamente el Ayuntamiento de Laviana, especialmente con todo lo referente a la infraestructura técnica. El gobierno local destacó "la gran respuesta de la gente, con la carpa llena durante buena parte del día". También agradeció la labor de los organizadores, los voluntarios, las personas que participaron con sus donaciones y los artistas.

Destacó, por último, la presidenta de Aulav "el buen rollo de la gente" sin que se registrara ningún tipo de incidente. "Es que hoy no tuvimos que recoger ni un cristal. Protección Civil no tuvo que hacer ni una intervención y el centro de salud que está al lado no tuvo que hacer ni una intervención. Hubo muy buen ambiente, con la gente bailando y cantando", concluyó Estepa.