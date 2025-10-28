El acusado de la paliza mortal de Laviana (ya en prisión) alega que Lupo Prendes inició la disputa y que le intentó atacar con una botella rota

El joven de 25 años acusado del homicidio de Cristino Prendes "Lupo" (que falleció el pasado sábado tras recibir una paliza la tarde anterior en la terraza de un bar de Barredos) ingresó en la tarde de este martes en prisión. Después de pasar tres horas en los juzgados de Laviana, el acusado, que fue recibido y despedido por algunos vecinos congregados en la zona al grito de "asesino, asesino", fue conducido al centro penitenciario de Villabona. Los familiares del detenido proclamaron a la puerta del juzgado su inocencia, mientras que el propio joven -conocido como "El portugués" y que apenas lleva siete meses en Asturias- alegó ante la jueza que actuó en defensa propia. Declaró que fue "Lupo" el que inició la pelea y que llegó a amenazarlo con una botella rota. La defensa anunció que recurrirá el auto de prisión. La Fiscalía, por su parte, afirma que hay riesgo de fuga en caso de no permanecer en prisión.

Fuerte despliegue policial

El acusado llegó a los juzgados poco antes de las once de la mañana, en medio de un fuerte despliegue policial. Una docena de agentes de la Guardia Civil participó en el dispositivo para prevenir posibles incidentes. Un grupo de vecinos, desde el otro lado de la plaza, recibió al joven al grito de "asesino, asesino". A la puerta de la sede judicial se quedaron esperando noticias durante toda la mañana el padre de "El portugués" y una hermana.

La declaración del joven tuvo que realizarse con la ayuda de un intérprete, según explicó posteriormente la abogada de la defensa, Soledad Losa Rodríguez. En las conclusiones preliminares de la autopsia, conocidas el pasado domingo, el Instituto de Medicina Legal de Asturias dictaminó que la muerte de "Lupo" fue causada por las lesiones que sufrió tras recibir una paliza la tarde anterior. No obstante, la defensa sostiene que "la disputa que hubo entre ambos no pudo ocasionar la muerte de este señor. No hay un nexo de causa-efecto entre la pelea y el fallecimiento", señaló Losa.

La letrada remarcó que "estamos en un estado inicial de la investigación" y habrá que ver el resultado de las pruebas que se practiquen, pero el chico "no reconoce que de la pelea pudiera haber un resultado como el que se dio. Y el hombre fallece al día siguiente, pero todo eso se tendrá que ver a través de la investigación".

Intento de agresión con una botella rota

Losa aseguró también que su defendido declaró ante el juez que "la pelea la inició la víctima, que fue a buscarlo hasta en tres ocasiones, una detrás de otra. Y hubo un intento de agresión por parte de la víctima con una botella de vidrio que rompió y con la que intentó atacar al chico. Todo se inicia por parte del hombre que después resultó fallecido. Este señor empezó a insultarlo sin motivo alguno", según la declaración del acusado.

Algunos testigos relataron que el joven fue a buscar un palo para seguir golpeando a "Lupo" Prendes, un extremo sobre el que el joven "no comentó nada" en la declaración, y que se ensañó con él cuando ya estaba en el suelo. "Ante la Guardia Civil declararon testigos, pero las declaraciones son un poco contradictorias. Más adelante tendrán que declarar en sede judicial y será la forma de aclarar un poco los hechos", añadió la abogada de la defensa.

Poco antes de las dos de la tarde, la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Laviana, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, dictó un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado. Al joven "se le atribuye un delito de homicidio, sin perjuicio de que esta calificación se pueda modificar a lo largo de la instrucción", señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) de Asturias.

Riesgo de fuga

La Fiscalía del Principado de Asturias, por su parte, había solicitado el ingreso en prisión al considerar que "existen indicios suficientes de la comisión del delito por parte del detenido y a la vista de los informes de los que se dispone hasta el momento, que establecen una relación entre la agresión sufrida por la víctima y su fallecimiento". El Fiscal apoyó su argumentación, además, "en lo elevado de la pena que, en el caso de condena, puede imponerse al investigado y en la ausencia de domicilio conocido del mismo, por lo que entiende que existe riesgo objetivo de fuga". La defensa ya adelantó este martes que recurrirá el auto de prisión, al entender que solo puede imputarse al joven un delito de lesiones.

A la salida del juzgado, el joven fue trasladado al centro penitenciario de Villabona. Su padre y una hermana, que estuvieron esperando a lo largo de la mañana el desenlace de la declaración, hablaban justo en ese momento por teléfono con otro hermano, que proclamó que el joven "es inocente". También aseguró que su hermano sufría a diario provocaciones por parte de la víctima. Como ocurrió a su llegada, de nuevo la salida del acusado estuvo acompañada de los gritos de "asesino" por parte de un grupo de vecinos, en ese momento ya más numeroso, si bien no se registraron incidentes.

Concentración vecinal

La asociación de vecinos de Barredos ha convocado para este miércoles una concentración ante "la inseguridad ciudadana que vive el pueblo de Barredos" y de "repulsa" por la muerte de Cristino Prendes. La concentración será a las cinco de la tarde en la plaza de la iglesia.