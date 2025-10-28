El supuesto autor de la paliza mortal de "Lupo" en Laviana, recibido al grito de "asesino, asesino" a la entrada de los Juzgados (donde está ya declarando)

Al grito de "asesino, asesino" ha sido recibido este martes en los Juzgados de Laviana el presunto autor de la paliza mortal a Cristino Prendes, conocido como "Lupo", que falleció el pasado sábado en su casa tras la agresión en la terraza de un bar. El supuesto autor de los hechos, que lleva detenido desde la tarde del domingo, llegó a los Juzgados para declarar en medio de un fuerte dispositivo policial, formado por una docena de agentes. La rabia y el dolor por la muerte de "Lupo", que fue despedido ayer en su pueblo, Barredos, por decenas de vecinos, se respiraba en el ambiente.

El detenido se enfrenta a un delito de homicidio, que según el Código Penal español no conlleva una condena inferior a 10 años, pudiendo reducirse a entre 5 y 7 años si existen circunstancias atenuantes como arrebato, confesión espontánea, reparación del daño o alteraciones mentales, incluida la intoxicación. Es un joven que llevaba pocos meses residiendo en Barredos y tenía pocos afectos entre los vecinos de toda la vida.

Detalles de la agresión

El vecino fallecido, de 65 años, recibió la paliza el viernes por la tarde, alrededor de las siete, en la terraza de un bar de Barredos. Testigos relatan que el agresor, un joven de unos 25 años conocido como “El Portugués”, golpeó a la víctima y continuó atacándolo con patadas y un bastón una vez cayó al suelo.

Tras la agresión, Cristino Prendes logró llegar a su domicilio con ayuda de un familiar. Su mujer no se encontraba en casa y no dio la alarma al creer que su marido había bebido. Durante la noche, cayó al intentar levantarse y fue hallado fallecido a la mañana siguiente.

Reacción vecinal

El pueblo estaba muy exaltado tras la noticia. Algunos vecinos buscaron al agresor por su cuenta, mientras otros mediaron para calmar los ánimos. La indignación es mayor entre los allegados a “Lupo”: “Si alguien que no está bien te molesta, lo que tiene que hacer es marcharse, nunca darle una paliza de muerte”.